„Keinerlei Daten herausrücken“

Zahlreiche potenzielle Verbraucher in der Region sehen sich derzeit (wieder einmal) mit lästigen Telefonanrufen windiger Zeitgenossen , diesmal auf dem Gebiet Strom/Gas, konfrontiert. Experten raten, in solchen Fällen (die Nummern haben eine Hamburger Vorwahl) Vorsicht walten zu lassen. Die Bundesnetzagentur hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Main-Tauber-Kreis. Lästige Werbeanrufe windiger Zeitgenossen, die auf diese Weise das schnelle Geld "riechen", scheinen derzeit in Mode gekommen zu sein. Die Bundesnetzagentur in Bonn und in Meschede weiß ein Liedchen davon zu singen. Denn sie sieht sich mit einer stark zunehmenden Zahl von Beschwerdeanrufen verärgerter Bürger konfrontiert.

Augenblicklich ist in der Region Odenwald-Tauber (wieder einmal) eine Masche im Gang, die einen triftigen Anlass darstellt, die Öffentlichkeit eindringlich zu warnen und sie zu sensibilisieren, stets mit wachem Auge zugange zu sein.

Penetrante Art

Diesmal betrifft's den Bereich Strom und Gas. Auf geradezu penetrante Art und Weise werden potenzielle Verbraucher in der Region mit lästigen Werbeanrufen, im Übrigen unter der Nummer 040 / 5 37 97 75 50 (bis -9), geradezu bombardiert und terrorisiert - und das rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche.

Wer abnimmt, sieht sich einer aggressiven und unfreundlichen Stimme mit ausländischem Akzent gegenüber. Sie teilt, allerdings erst auf mehrfache Nachfrage mit, sie rufe im Auftrag der "Unabhängigen Deutschen Haushalts-Beratung" an, um dann sofort zur Sache zu kommen.

"Die Strom- und Gaspreise Ihres Anbieters werden in nächster Zeit dramatisch nach oben gehen", versucht die Person am anderen Ende der Leitung zu suggerieren. "Wir können vergleichen und Ihnen einen Strom- und Gasanbieter aussuchen, bei dem Sie weiterhin zu günstigen Preisen beziehen und nicht deutlich mehr zahlen müssen. Wir brauchen von Ihnen lediglich Zähler- oder Kundennummer, dazu Stromrechnung, Verbrauch und Abschlag."

Spätestens hier sollten bei jedem die Alarmglocken schrillen. Denn schon die Herausgabe der Zählernummer genügt, damit ein Verbraucher in die Zwickmühle gerät. Diese Datenweitergabe reicht dem lästigen Anrufer nämlich bereits aus, um mit einem neuen Anbieter einen neuen Vertrag auszuarbeiten, dessen Unterlagen dem Kunden dann zeitnah zugehen. Hier gibt es zwar eine 14-tägige Widerrufsfrist. Doch bedarf es schon eines größeren bürokratischen Aufwandes, um aus dieser Angelegenheit wieder schadlos herauszukommen.

"Uns sind diese Telefonnummern bekannt und wir wissen um die Vorgehensweise dieses Unternehmens", teilt ein Sprecher der in Bonn ansässigen Bundesnetzagentur auf Anfrage unserer Zeitung mit. "Wir haben auch bereits Ermittlungen gegen diese Firma eingeleitet." Sollte sie sich gesetzeswidrig verhalten, wofür einiges spreche, würden geeignete Maßnahmen eingeleitet. Eine erste sei, die betreffenden Nummern komplett zu sperren und damit stillzulegen.

Unabhängig davon appelliert die Bundesnetzagentur (BNA) an all jene, die solch lästige Gespräche bekommen, "keine personenbezogenen Daten herausrücken, denn die Missbrauchsgefahr ist extrem hoch", lässt der BNA-Sprecher weiter wissen.

Die beste Möglichkeit sei, so sagt er, bei unbekannten Nummern erst gar nicht abzunehmen - vor allem bei solchen, die mit mindestens zwei Nullen beginnen. "Da könnte es sich um Anrufe aus dem Ausland handeln. Und das geht ganz schön ins Geld."

Er, so der Bundesnetzagentur-Mitarbeiter weiter, warne ohnehin davor, Verträge irgendwelcher Art am Telefon abzuschließen, wenn die eingehende Nummer unbenannt ist. Denn hierbei handle es sich meist um unlauteren Wettbewerb.

Nummersperrung möglich

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, könne entweder über die Fritz-Box oder über seinen Anbieter derartige Telefonnummern sperren lassen. Und wer doch einmal die leidige Erfahrung solch eines Gesprächs mache, dürfe sich gerne bei der Bundesnetzagentur melden. "Dann können wir Ermittlungen einleiten", meint der Sprecher abschließend. "Jahr für Jahr gehen bei uns mittlerweile 175 000 solcher Beschwerdeanrufe ein."

Auch den örtlichen Stromanbietern sind derartige Machenschaften ein Dorn im Auge.

"Uns rufen fast täglich Kunden an, die damit konfrontiert werden", sagt Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken in der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim. Auch er könne ausdrücklich davor warnen, "sich vertragsrelevante Daten entlocken zu lassen". Sollte dies doch einmal geschehen, vor allem ältere Mitbürger seien dieser Gefahr ausgesetzt, gibt es eine 14-tägige Widerrufsfrist. "In solch einem Fall sind die Mitarbeiter unseres Kundencenters gerne behilflich." Und wer noch einen Schritt weitergehen wolle, könne Anzeige bei der Polizei erstatten, "um solch einem unlauteren Vorgehen Herr zu werden".

Distanzierung

Sein Geschäftsführerkollege Thomas Beier von den Stadtwerken Wertheim schlägt in eine ähnliche Kerbe.

"Wir lehnen solche Machenschaften strikt ab und distanzieren uns davon." Die Stadtwerke Wertheim arbeiteten mit niemandem zusammen, also auch mit keinen Subunternehmern, und seien als Energieanbieter autark. Wer dennoch negative Erfahrungen mit derartigen Telefonaten gemacht habe und eine Beratung wünsche, könne sich gerne auch mit dem Kundencenter telefonisch oder persönlich in Verbindung setzen, so Beier abschließend.

In jedem Fall, so raten Experten im Internet, sei Vorsicht bei solchen Werbeanrufen die Mutter der Porzellankiste und es kann auf keinen Fall falsch sein, mit einer gesunden Portion Misstrauen ausgestattet zu sein. Ein probates und legitimes Mittel, um Schaden zu vermeiden, ist: Unbekannte Telefonnummern einfach ignorieren.