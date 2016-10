Jufa plant Hotel mit 140 bis 170 Betten

Jetzt kommt scheinbar Bewegung in die Angelegenheit: Die österreichische Gesellschaft Jufa mit Sitz in Graz hat seit geraumer Zeit ein Auge auf das Städtische Alters- und Pflegeheim in Bad Mergentheim geworfen. Voraussichtlich Anfang November kommt eine Delegation aus der Hauptstadt der Steiermark in die Kurstadt, um das gesamte Areal genauer in Augenschein zu nehmen.

Die Jufa-Hotels gelten seit einem Vierteljahrhundert als Erfolgsmodell. Sie haben starkes Interesse, sich auch in der Kurstadt niederzulassen. Und jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Bad Mergentheim. Gerhard Wendl gilt in Fachkreisen als der "Herr Jufa". Der Gründer und Vorstand der österreichischen Gesellschaft mit Hauptsitz in Graz kommt voraussichtlich Anfang November mit einer Delegation aus der Hauptstadt der Steiermark, um das Städtische Alten- und Pflegeheim genauer in Augenschein zu nehmen. Dies bestätigte jetzt Vorstandsmitglied Gernot Reitmeier auf telefonische Anfrage unserer Zeitung. Damit kommt nun Bewegung in die Angelegenheit - und das Areal sieht mit großer Sicherheit einer guten Zukunft entgegen. Denn seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Jufa ein Auge auf das APH geworfen hat (wir berichteten).

Während sich die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung diesbezüglich noch recht bedeckt hält, betont Gernot Reitmeier, dass "wir in sehr guten Gesprächen sind". Es seien noch ein paar offene Fragen zu klären, doch nach seinen Worten sei "die Basis dafür gelegt", dass man in einem überschaubaren Zeitrahmen zueinanderfinde und das Projekt realisieren könne.

Daten und Fakten rund um die Jufa-Hotels Rund 1300 Mitarbeiter. 3200 Zimmer in 55 Hotels. Rund 1,3 Millionen Übernachtungen im Jahr. 3500 Gäste pro Tag. Insgesamt 90 000 m Quadratmeter Nutzfläche. 35 000 Frühstücksbrötchen pro Woche. 45 000 Kinder in Projektwochen. 6000 Website-Zugriffe am Tag. 1200 Anrufe im Booking Center pro Woche.

Wohlfühloase für Familien

Für die Kurstadt sei ein Haus mit 140 bis 170 Betten angedacht. Es solle integriert werden in das vielfältige freizeitliche Angebot in der Region, mit Wildpark oder "Solymar"-Therme, um nur einige zu nennen, und dazu beitragen, dass sich Familien mit Kindern wohlfühlten und so für mehrere Tage hierblieben. Sollte es zu einer zeitnahen Umsetzung der Pläne kommen, würden die Verantwortlichen gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum Einen, so ist von verschiedener Seite zu hören, würde dann endlich die Diskussion bezüglich der Zukunft der APH aufhören. Zum Anderen könnte der Urlaubsstandort Bad Mergentheim mit steigenden Touristenzahlen auf weitere Gästebetten zurückgreifen, die ihm gut zu Gesicht stehen würden, zumal es seit geraumer Zeit in und um die Kurstadt keine Jugendherberge mehr gibt.

Jufa-Hotels finden sich mittlerweile über 50 mal in Deutschland (Kempten, Nördlingen, Meersburg am Bodensee, Wangen, Hamburg und Jülich), Österreich, Ungarn und Liechtenstein - mit steigender Tendenz.

Der Grundgedanke der Gesellschaft ist jener, den richtigen Ort zu bieten, an dem Familien gemeinsam eine entspannte Zeit verbringen können, kommt seit einem Vierteljahrhundert gut an. Jufa bietet familienfreundliche Unterkünfte mit sportlicher, kinderfreundlicher Ausstattung und eigenen regionalen Schwerpunkten.