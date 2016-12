Früh übt sich, was ein guter Zusteller werden will. Lukas Heck, hier beim Einstecken der Briefe, ist einer von zwei Lehrlingen im Stützpunkt Bad Mergentheim.

In Aktion: Um Pakete, Briefe und sonstige Sendungen später ordnungsgemäß zustellen zu können, gehört zu den ersten Tätigkeiten am frühen Morgen das Entladen den anliefernden Lkw. Josef Metzger beherrscht auch den Umgang mit dem Gabelstapler.

Bis anderswo der Arbeitstag richtig beginnt, haben die Beschäftigten des Zustellstützpunktes der Deutschen Post in der Kurstadt bereits die ersten Hemden nassgeschwitzt.

Bad Mergentheim. Frühmorgens, kurz nach Sieben auf dem Areal des Zustellstützpunktes der Deutschen Post. In der Herrenwiesenstraße herrscht ein heilloses Durcheinander - zumindest auf den ersten Blick. Bei näherem Hinsehen sticht jedoch schnell ins Auge: Alles geht wohl geordnet zu.

"Hier greift ein Rädchen ins andere, jeder weiß, was er zu tun hat", sagt Leiter Rainer Sattelberger. Er könne sich auf seine Mitarbeiter voll und ganz verlassen - und ergänzt stolz: "Wir sind ein eingespieltes Team." Auch jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der deutlich mehr zu tun sei als in einer "normalen" Woche.

Der Zustellstützpunkt Bad Mergentheim in Zahlen Zustelltouren: 27. Davon Verbundtouren: 25 (Zustellkraft hat Briefe und Pakete dabei). Briefzustellbezirke: 2 (reine Briefzustellung). Paketbezirke: 2 (reine Paketzustellung). Besorgte Postleitzahlen: 4 (97944 Boxberg, 97959 Assamstadt, 97980 Bad Mergentheim, 97999 Igersheim). Bezirke mit Landannahme: 4 (Versorgung mit Brief- und Paketmarken, Mitnahme von Paketen). Abgabestellen: 18 403. Eingänge: 10 990. Postfächer: 259. Briefkästen: 44. Zustellart zu Fuß: 2. Zustellart per Kfz: 25. Verkehrsmengen pro Woche: Briefsendungen: 129 500. Davon Standard/kompakte Briefe: 85 100, Groß-/Maxibriefe: 42 400. Frachtsendungen: 7900. ktm

Zwei "alte Hasen"

Thomas Gassenbauer (45 Jahre) und Michael Greulich (33 Jahre) gehören längst zu den "alten Hasen" in Sachen Postzustellung. "Wir sind sehr ausgeglichen, jeder hat seine Aufgaben. Und der Briefträger ist auch heute noch für den Bürger eine Vertrauensperson", sagen die beiden unisono, die im Mergentheimer Stadtgebiet tätig sind - und das Tag für Tag. Bei Wind und Wetter. Nein, sie möchten ihren Job nicht missen, betonen sie, während sie die Briefe systematisch einstecken, um sich bei der späteren Zustellung gut zurechtzufinden.

Gassenbauer und Greulich sind im Übrigen die einzigen "Fußgänger" - sie sind im Gebiet der Kurstadt täglich etwa zwölf Kilometer auf Schusters Rappen unterwegs - in der Kollegenschaft, während alle anderen mit dem Auto zustellen - und damit einige Dutzend Kilometer je Schicht unterwegs sind.

Ein echter "Veteran"

Zu Letzteren gehört Josef Metzger, mit vier Jahrzehnten Betriebszugehörigkeit ebenso ein echter "Veteran". Auch wenn der Leistungsdruck Jahr für Jahr steige, möchte er es keinesfalls missen, den Weg bis zum heutigen Tag mitgegangen zu sein. "Ich bin froh, die 'schöne Zeit' miterlebt zu haben", sagt er, der in Bad Mergentheim in seinem gelb-schwarzen Outfit für die rechtzeitige Zustellung der Pakete und Päckchen zuständig ist - und dadurch bekannt ist wie ein "bunter Hund".

"Es bereitet mir Freude, draußen zu sein, mit den Menschen Kontakt zu haben und mit ihnen zu kommunizieren", umschreibt Josef Metzger den Reiz, weshalb er Tag für Tag so zeitig auf den Beinen ist. "Ich verfüge über eine innere Uhr. In all den Jahren habe ich zweimal verschlafen - einmal davon hat man es gar nicht bemerkt", schmunzelt er, bevor er wieder auf den Gabelstapler steigt, um einen der aus Kitzingen anliefernden Lkw zu entladen.

Stressresistenz wichtig

Stressresistenz ist gewiss eines jener Attribute, mit dem ein Zusteller ausgestattet sein muss - dies gilt für die "alten Haudegen" gleichermaßen wie für die beiden Azubis Lukas Heck und David Metzger. "Stets kühlen Kopf bewahren und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen" - dies sei die Basis dessen, um den Tag gut zu bewältigen, so Metzger.

Weder ungeduldig wartende Kunden, noch bellende Hunde dürften als Gründe herhalten, dass sich ein Zusteller aus der Bahn werfen lasse. Für kläffende Vierbeiner liegen in den bis unter die Decke beladenen Autos übriges Leckerlis bereit - man muss ja schließlich für sämtliche Eventualitäten gewappnet sein . . .

Mag für manch einen jugendliche Unbekümmertheit von Vorteil sein, um die Arbeit erfolgreich zu bestreiten, möchte die überwiegende Mehrheit der Kollegen auf den Faktor Routine gar nicht mehr verzichten. "Damit geht vieles leichter von der Hand", ist immer wieder zu hören, während die Uhrzeiger sich inzwischen in Richtung 8.15 Uhr bewegen. Für viele wird's langsam Zeit, die Autos zu beladen, um sich für die Auslieferung der Sendungen fertigzumachen. Neben Bad Mergentheim umfassen die Touren noch Igersheim, Assamstadt und Boxberg - mit sämtlichen Weilern und Ortsteilen, versteht sich.

Von der Pike auf gelernt

"Ja, so sind wir. Einmal Zusteller, immer Zusteller." Rainer Sattelberger hat das Metier selbst von der Pike auf gelernt. "Wenn Not am Mann ist, könnte ich selbst noch mit eingreifen", lacht er - selbst in der jetzt so stressigen Vorweihnachtszeit. Doch so weit kommt es denn doch nicht - auch dann nicht, wenn mal ein Fracht anliefernder Lkw am Morgen viel zu spät eintrifft. Selbst dann sei seine Mannschaft weit davon entfernt, Panik zu schieben.

Rainer Sattelberger kann sich über mangelnde Arbeit allerdings kaum beklagen - und zwar das gesamte Jahr über. Als Leiter des zentralen Zustellstützpunktes Bad Mergentheim betreut er den Main-Tauber-Kreis, Teile des Landkreises Main-Spessart sowie Bereiche Mittel- und Unterfrankens. Insgesamt sei er zuständig für einen Versorgungsbereich mit einer Fläche von rund 2500 Quadratkilometern und knapp 360 Beschäftigten. Um allen Stützpunkten gerecht zu werden, sei er "im Jahr rund 50 000 Kilometer mit dem Auto unterwegs". Er sei ohnehin mehr als Manager gefragt, lässt er unsere Zeitung wissen.

Was die Zukunft der Zustellung durch die Post angehe, sei ihm nicht bange, sagt Rainer Sattelberger. Der technische Fortschritt werde auch künftig weiter Einzug halten, doch er werde die Zusteller nicht vom Markt drängen können. Den Stützpunkt Bad Mergentheim sieht er auf einem guten Weg, "auch wenn wir hier vor einem Generationswechsel stehen."

"Ich bin jetzt gleich unterwegs", verabschiedet sich Rainer Sattelberger. Seine Zusteller indes sind's bereits seit geraumer Zeit. Denn der Hof des Stützpunktes ist jetzt wie leer gefegt.