Bad Mergentheim. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus der Kurstadt wurde am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, zunächst recht freundlich in der Wolfgangstraße von zwei unbekannten jüngeren Männern angesprochen und um einem kleineren Geldbetrag gebeten. Als der Jugendliche anfing in seiner Hosentasche kramte, erhielt er plötzlich von einem der beiden Unbekannten einen Schlag auf die Halsvorderseite. Gleichzeitig wurde sein Handy, das er in der anderen Hand hielt, vom Täter an sich gerissen. Durch den Schlag war der Geschädigte kurz benommen und stürzte die Böschung neben dem Gehweg hinunter. Die beiden Täter gingen dann in Richtung Herrenwiesenstraße flüchtig. Der Haupttäter wird beschreiben als jüngerer Mann, ca. 20 bis 25 Jahre alt, Südländer, dunklere Teint, Tuch um den Hals und vor Mund und Nase, trug während der Tat Stoffhandschuhe und eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Jogginghose. Der andere Tatbeteiligte hielt sich komplett im Hintergrund, er sprach kein Wort und führte auch keine Handlungen aus. Das Handy des beraubten Jungen soll ein Huawei P9 Lite sein, das mit einer schwarzen Gummischutzhülle überzogen ist. Den Wert beziffert der Geschädigte mit rund 250 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Räubern nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, entgegen.