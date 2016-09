Für die weitere Zukunft gut aufgestellt

Rund 4 Millionen Euro werden in einem ersten Bauabschnitt in die Neugestaltung von Küche und Patientenkantine der Diabetes-Klinik investiert.

Etwa 800 Bundesbürger werden täglich mit der Diagnose konfrontiert, dass sie von Diabetes betroffen sind. In der Kurstadt sieht man sich aber bestens aufgestellt im Kampf um diese Volkskrankheit.

Bad Mergentheim. Die Diabetes-Klinik in Bad Mergentheim gehört national wie international zu den renommiertesten Einrichtungen ihrer Branche. Um künftige Herausforderungen zu bewältigen, nimmt das Fachkrankenhaus in nächster Zeit viel Geld in die Hand.

Drei Bauabschnitte vorgesehen

In einem ersten Bauabschnitt werden aktuell Küche und Patientenkantine für rund vier Millionen Euro vollkommen neu gestaltet - ausgestattet nach modernsten Gesichtspunkten.

Teil zwei der Maßnahme wird die Errichtung eines neuen Gebäudes mit 66 Betten an jener Stelle, an der augenblicklich noch das Wohnhaus der Familie Bergis in der Theodor-Klotzbücher-Straße steht. Hier werden voraussichtlich bis zu 20 Millionen Euro investiert. Die Pläne seien bereits fertig und lägen unter anderem bei der zuständigen Stelle im Stuttgarter Sozialministerium, wie Geschäftsführer Thomas Böer im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Sobald von dort grünes Licht käme, auch in Sachen Förderung durch das Land Baden-Württemberg, könne das Projekt begonnen werden. "Wir stehen in den Startlöchern", so Böer.

Und schlussendlich solle auch der bisherige Bau einer grundlegenden Sanierung und Modernisierung unterzogen werden, um für die Zukunft gewappnet zu sein, lässt der Geschäftsführer der Fachklinik wissen.

Bereits seit Mitte der ersten Jahreshälfte herrscht im vorderen Bereich des jetzigen Klinikgebäudes ein reges Bautreiben. Zahlreiche Handwerker sind auf der Baustelle aktiv, um den Gastronomiebereich vollkommen neu zu gestalten. Bei einer Führung durch die Räumlichkeiten, die Erd- und Untergeschoss umfassen, überzeugte sich unsere Zeitung über den Fortgang der Arbeiten.

Der gesamte Küchen- und Kantinentrakt wurde um gut vier Meter in Richtung Tauber verschoben, um Raum für einen Flur zu schaffen, der nach Fertigstellung das jetzige Gebäude mit dem neuen Bettenhaus verbindet. Besagter Gang muss eine bestimmte Breite vorweisen, damit die Betten problemlos durchgeschoben werden und sich dort auch Rollstuhlfahrer gut bewegen können.

Rund 200 Essen täglich

Während im Untergeschoss, so führt Thomas Böer aus, für Sozial-, Aufenthalts-, Lager- und Kühlräume Raum geschaffen werde, werde im Erdgeschoss auf rund 400 Quadratmetern die Kantine mit direkt angrenzender Küche eingerichtet, "die nach Fertigstellung täglich rund 200 Essen zubereiten wird". Das Besondere sei, dass die Mahlzeiten frisch und auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten der Fachklinik mit 155 Betten (die Zahl erhöht sich nicht) abgestimmt ist. "Sie werden mit einem Chip ausgestattet", so der Geschäftsführer weiter, auf dem sämtliche Daten, wie zum Beispiel tägliche Kalorienzahl oder bei welchen Lebensmitteln eine Unverträglichkeit bestehe, gespeichert sind. "Die Mitarbeiter in der Küche sehen dann auf einem Bildschirm sofort, worauf zu achten ist, und können das Essen individuell zubereiten." Zudem sei aufgrund einer ausgeklügelten Organisation gewährleistet, dass keine Wartezeiten entstünden.

Jetzt heiße es, noch gut drei Monate warten. Dann hoffe man, die erste Bauphase erfolgreich abschließen zu können. Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, ist den Worten von Geschäftsführer Thomas Böer und Chefarzt Professor Dr. Thomas Haak unisono zu entnehmen, seien einerseits eine Stärkung des Standorts Bad Mergentheim, andererseits ein Indiz dessen, dass der bisher so erfolgreiche Weg weiter beschritten werde.