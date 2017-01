Frühzeitige Diagnose besonders wichtig

Der Rotary-Club Bad Mergentheim unterstützt kreisweit Kinder mit Rechenschwäche. Jetzt wurde das Lernmaterial überreicht.

Bad Mergentheim. Abenteuer auf dem Zahlenfluss, Mathe-Haus und Mathe-Puzzle stehen auf dem Bistro-Tisch. Die etwa zwei Dutzend Spiele, die Rotary-Präsident Hanspeter Pfister den Bad Mergentheimer Clubmitgliedern präsentiert, sind ein kleiner Teil der Spende, die der Club anlässlich seines Neujahrsempfangs an Schulrätin Karla Beer und Alexandra Schäfer übergibt.

Bereits seit sechs Jahren engagiert sich der Club beim Lesepaten-Projekt. Im aktuellen Clubjahr kommt ein weiteres pädagogisches Projekt hinzu. Die Bad Mergentheimer Rotarier fördern das Engagement gegen Dyskalkulie im Main-Tauber-Kreis. Dafür haben sie beim Kurparkfest zwei Tage erfolgreich leckere Curry-Gerichte angeboten. Rund 3000 Euro blieben als Erlös unterm Strich übrig.

Keine Zahlenvorstellung

In Absprache mit den verantwortlichen Pädagogen wurde dafür spezielles Fördermaterial angeschafft. Dyskalkulie, volkstümlich auch Rechenschwäche genannt, ist eine entwicklungsstabile Störung. Betroffene haben keine Zahlen- oder Mengenvorstellung. Zahlen sind für sie genauso unverständlich wie Schriftzeichen einer unbekannten, fernöstlichen Sprache. Einfache Rechnungen können anhand der Finger abgezählt werden. Wird der Zahlenraum größer, tauchen die Schwierigkeiten auf. Studien zufolge sind fünf bis sieben Prozent aller Kinder von Dyskalkulie betroffen. "Statistisch gesehen also ein Kind in jeder Schulklasse", sagt Rainer Iwansky, Schulleiter der Igersheimer Johann-Adam-Möhler-Schule, Initiator des Rotary-Lesepatenprojekts und Impulsgeber für die Spende.

Das flächendeckende Netz von Rechenschwäche-Stützpunkten im Schulamtsbezirk Künzelsau, zu dem auch der Main-Tauber-Kreis gehört, ist bundesweit einzigartig. Früherkennung und Förderung gehen Hand in Hand.

"Grundlage für Teilhabe"

Schulrätin Karla Beer trägt dafür die Verantwortung; Alexandra Schäfer ist die Ansprechpartnerin für den Main-Tauber-Kreis. "Lesen, Schreiben und Rechnen sind Basiskompetenzen. Sie sind die Grundlage für Teilhabe", zeigt Schulrätin Beer auf. An allen Grundschulen können die Lehrer und Lehrerinnen bei Lernstandserhebungen bereits ab dem ersten Schuljahr feststellen, ob Kinder von Dyskalkulie betroffen sind.

"Wichtig ist es, die Dyskalkulie so früh wie möglich zu erkennen und aktiv zu werden", sagt Alexandra Schäfer. Das gelingt im Main-Tauber-Kreis. Bestätigt sich der Verdacht, kommen die Stützpunkte ins Spiel. An 16 Schulen zwischen Creglingen und Wertheim findet wöchentlich eine ein- bis zweistündige Förderung der Kinder statt. In Kleingruppen erleben vier bis sechs Kinder Abenteuer auf dem Zahlenfluss und dergleichen. "Das ist kein Nachhilfeunterricht", zeigt Alexandra Schäfer auf. Für jedes Kind wird ein individuelles Lernprogramm aufgelegt, auch die Eltern müssen mithelfen. Geübt werden muss auch Zuhause. Ziel ist es, die Kinder für den Mathematik-Unterricht fit zu machen.

16 Schulen ausgestattet

"Mit der Spende des Rotary-Clubs können wir alle 16 Schulen ausstatten", freut sich Alexandra Schäfer über die sechs großen Kisten voller Lernhilfen. In den ersten Wochen des Jahres wird sie die Stützpunkte besuchen und das Material verteilen. "Dafür gilt es Danke zu sagen, vor allem im Namen der Kinder", so Alexandra Schäfer.

Rechenschwäche-Stützpunkte im Main-Tauber-Kreis sind die Grundschule Bad Mergentheim sowie Grund- und Werkrealschule Boxberg, GWRS Creglingen, GWRS Grünsfeld, Johann-Adam-Möhler Schule Igersheim, Turmbergschule Königshofen/Grundschule Lauda-Königshofen, Gemeinschaftsschule Lauda, Grundschule Nassig, Bildungszentrum Niederstetten, Grundschule am Schloss Tauberbischofsheim, Balbachschule Lauda-Königshofen, Gemeinschaftsschule Weikersheim, Gemeinschaftsschule Wertheim, Gemeinschaftsschule Külsheim und Lernhaus Ahorn. Ihnen sind die weiteren Grundschulen in der jeweiligen Umgebung in Form von "Förderverbünden" zugeordnet, so dass alle Grundschulkinder erreicht werden können. bau/rc