Fotografieren ist erwünscht

Oberbürgermeister Udo Glatthaar will dem Löwen das Fleisch klauen und wird von Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer mit dem Handy erwischt.

Tolle Motive für die ganze Familie finden sich in der neuen Ausstellung des Deutschordensmuseums. Ab sofort darf überall im Museum fotografiert werden.

Selten sah man so ein junges Publikum bei einer Ausstellungseröffnung im Bad Mergentheimer Deutschordensmuseum.

Bad Mergentheim. Es war eine Freude zu erleben, wie locker und fröhlich die Menschen sich in den historischen Mauern des Schlosses bewegten und den Zusatz des Ausstellungstitels, "Mitmischen im Museum", mit Leben erfüllten.

Es machte mächtig Spaß, die plastisch wirkenden Gemälde ganz persönlich zu ergänzen, sich in fantastischen Posen fotografieren zu lassen. Da wurde der Tiger am Schwanz gezogen, dem Löwen ein Bier gegönnt oder vom Rum des Piraten gekostet.

Allen voran zeigte sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar in gekonnten Posen. Das Urzeitmeer mit den gefährlichen Sauriern zog ihn geradezu magisch an. Jackett und Schuhe waren rasch ausgezogen. Bevor der OB sich auf Wollsocken in die Fluten stürzte, überreichte er noch zwei Jugendlichen sein Smartphone, "Jungs ihr seid fit im Fotografieren, ich gebe euch mal mein Ding".

Nach ausgiebigen Aktionen zog es viele Besucher in den tiefsten Keller des Schlosses. Am Lagerfeuer der Höhlenmenschen, in geradezu meditativer Stimmung, den Abend ausklingen zu lassen war ein schöner Höhepunkt dieser denkwürdigen Ausstellungseröffnung.

Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer rief alle Besucher auf, ihre Fotos auf der Facebook-Seite des Deutschordensmuseums hochzuladen. Ein Gewinnspiel soll zu möglichst vielen Bildern unter dem Hashtag "#mitmischenMGH" animieren.

Bisher wurde jeder, der im Deutschordensmuseum seine Kamera heben wollte, auf das strikte Fotografier-Verbot aufmerksam gemacht. Diese Ära endet mit dieser Ausstellung. Ab sofort darf jeder für private Zwecke im gesamten Museum Bilder machen.

Die Ausstellung "Schöner Schein! Mitmischen im Museum" ist noch bis 23. April zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr.