Bad Mergentheim. Neun Mitglieder der Reservistenkameradschaft Bad Mergentheim nahmen an einer fünftägigen Exkursion in die Normandie teil.

Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung von Hans Berger, Beauftragter der Arbeitsgruppe 60-plus des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr (VdRBW).

50 Teilnehmer

Die insgesamt 50 Teilnehmer waren aus Hamburg, Reservisten der Kreisgruppe Franken, der Reserveoffiziersgesellschaft Stuttgart, sowie aus Würzburg angereist.

Nachdem man am Samstag in aller Frühe in Bad Wimpfen aufgebrochen war, lagen rund 700 Kilometer Wegstrecke vor den Teilnehmern, bevor man in Rouen ankam, der ersten Übernachtungsstätte.

Militärkultureller Punkt

Davor war der erste militärkulturelle Punkt des Programmes das Museum in Compie´gne, wo man die Stätte des Waffenstillstandes vom 11. November 1918 und 22. Juni 1940 besuchte. Am nächsten Morgen ging es straff im Programm weiter. Ein geführter Stadtrundgang, Besuch einer V1-Stellung bei Pommereval, Einweisung und Geländebesprechung in die erfolgreiche Abwehr der Landung der Anglo-Kanadier 1942 bei Dieppe und Besuch der Küstenstadt Etretat mit beeindruckendem Felsenpanorama.

Für die Durchführung sowie Ausführung der einzelnen Programmpunkte waren Stabsfeldwebel a.D. Martin Gebhard und Oberstleutnant d.R. Hartmut Wilhelm verantwortlich, die mit zum Organisationsteam von Hans Berger zählten.

Friedensmuseum besucht

Auf dem Weg nach Le Havre, wo man die nächsten drei Nächte verbrachte, standen wieder einige interessante Punkte an.

Man besuchte das Friedensmuseum in Caen, den künstlichen Hafen in Arromanches, eine 15,5 cm Marine-Artillerie-Stellung in Longues-sur-Mer und den Omaha Beach, wo die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 begann.

Menschliche Dramen

Hier konnte man anhand von Stellungsskizzen nachvollziehen, wie sich Angreifer und Verteidiger erbitterte Gefechte lieferten. Auch als Nichtbeteiligte konnte man förmlich spüren, welche menschlichen Dramen sich auf beiden Seiten abgespielt haben müssen.

Kranz niedergelegt

Es folgte der Besuch des deutschen Soldatenfriedhof in La Cambe, wo 21 222 Soldaten ihre letzte Ruhestätte fanden.

Bei der Kranzniederlegung und einer Ansprache von Oberst a.D. Klaus Wiegner machte sich wohl jeder Teilnehmer seine eignen Gedanken. Zurück im Hotel ließ man den Tag bei anregenden Gesprächen ausklingen.

Am nächsten Tag ging es zuerst nach Villers-Bocage, wo man einiges über ein Gefecht vom 12. bis 14. Juni 1944 erfuhr, welches maßgeblich von Panzerkommandant Michael Wittmann beeinflusst wurde.

Beeindruckend

Den Abschluss bildete der Besuch des Bergklosters Mont-Saint-Michel, welches beeindruckend, schon von weitem sichtbar, hoch über der Felseninsel empor ragt.

Imposant

Hier hatte man Zeit, das imposante Gemäuer von innen und außen zu besichtigen und einiges über die Architektur und kirchlich/kulturelle Gegebenheiten zu erfahren, bevor man nach Le Havre zurückfuhr.

Der letzte Tag stand gänzlich im Mittelpunkt der Rückfahrt und endete mit einem gemeinsamen Abendessen in der Nähe von Bad Wimpfen.

2600 Kilometer

Mit insgesamt zirka 2600 gefahrenen Kilometern und vielen neuen, interessanten aber auch nachdenklichen Eindrücken verabschiedete man sich von den mitgereisten Teilnehmern.

Mit einen kleinen Ausblick auf geplante Fahrten für die nächsten Jahre 2017 und 2018 bedankte sich Hans Berger für die gelungen Veranstaltung. TH