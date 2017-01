Bad Mergentheim/Edelfingen. Der Briefkasten einer Firma in der Daimlerstraße war in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Unbekannten. Zudem wurde ein Fensterrahmen des Firmengebäudes beschädigt. Über Diebesgut ist nichts bekannt. Eine stabile Stahltüre einer Autofirma in der Theobaldstraße in Edelfingen versuchten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag aufzuhebeln. Da dies misslang, drangen die Täter nicht in das Innere der Firma vor, sondern hinterließen 500 Euro Sachschaden an der Türe. Wer in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen machte, wird aufgefordert, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, in Verbindung zu setzen.