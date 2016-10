Das Rathaus war einst Mädchen für alles

Das Alte Rathaus, in dem heute die Tourist-Information und die VHS ihr Domizil haben, hat eine schillernde Vergangenheit. Mit Lydia Lauer gehen wir auf Entdeckungsreise.

Bad Mergentheim. Für Lydia Lauer ist die Altstadt von Bad Mergentheim "einfach wunderbar". Nicht zuletzt auch deshalb, weil, anders als in Rothenburg, wo der Krieg viel zerstörte und vieles wieder neu aufgebaut werden musste, hier noch historische Gebäude im Original erhalten geblieben sind.

Und in dieser "wunderbaren Altstadt" gibt es viele Orte, zu denen sie als Stadtführerin ihre Gäste gerne führt. Marienkirche, Münsterschatz und Deutschordensschloss, um nur einige zu nennen. Einer ihrer besonderen Lieblingsorte ist das Alte Rathaus, um das sie schon als Kind geflitzt ist und das bis unters Dach vollgepackt ist mit Geschichte und Geschichten, die das Leben schrieb. Es gibt wohl kein Gebäude in der Stadt, das so sehr "Mädchen für alles" war und derart multifunktional genutzt wurde wie dieser steinerne Blickfang am Marktplatz.

Seit 1564, also seit über 450 Jahren, zieht das Gebäude mit dem markanten Staffelgiebel, das vom Deutschen Orden gebaut, bezahlt und an die städtische Gemeinde verpachtet worden war, die Blicke auf sich. Und wer glaubt, hier haben nur Ratsherren beraten und Verwaltungsbeamte ihren trockenen Dienst versehen, der täuscht sich.

Gerade weil das Rathaus im Laufe seiner Geschichte so ein buntes Innenleben entfaltet hat, kann Lydia Lauer fast gar nicht aufhören zu erzählen, wie es damals war. Und jetzt begeben wir uns mit ihr in dieses kleine Welttheater, das längst vergangen ist.

Sinnenfrohes Treiben

Im Erdgeschoss roch es nach Brot und Fleisch, denn hier hatten Bäcker und Metzger neben anderen Händlern ihre Läden. Die Stadt betrieb einen schwunghaften Handel mit Getreide und Wein, wobei das Rathausdach und der benachbarte Ratskeller als Lagerstätten dienten. Auch die Stadtwache war im Erdgeschoss untergebracht. Übeltäter wurden im so genannten Lochgefängnis festgesetzt.

Kleinere Vergehen wurden mit Arrest im Narrenhäusle bestraft, durch dessen Gitter hindurch Schaulustige sich über die Eingesperrten lustig machen konnten.

Der erste Stock war nichts weniger als ein einziger Festsaal. In dieser großen Ratslaube fanden Empfänge statt. Gastmähler und Trinkgelage, Tanzveranstaltungen und Theateraufführungen, Hochzeiten und Ritterversammlungen erfüllten den prächtigen Saal mit Leben. Speisen und Getränke schleppte der Stubenknecht an, die er in benachbarten Gasthäusern besorgte. Aber hier gab es nicht nur ausgelassenes und sinnenfrohes Treiben. Wenn das hohe Gericht im Saal tagte, wurde es ernst. Sogar Todesstrafen wurden verhängt und mit dem Schwert vollzogen.

Orden saß mit am Tisch

Und jetzt geht es noch einen Stock weiter nach oben. Hier gelangen wir ins eigentliche Rathaus von anno dazumal. Hier hatte der Bürgermeister seine Amtsstube, ebenso der Stadt- und Ratschreiber. Im Archiv wurden Akten und Urkunden gestapelt. Natürlich hatten auch die Ratsherren eine Ratsstube, um Angelegenheiten der städtischen Gemeinde zu beraten.

Aber hier muss man wissen, dass der Deutsche Orden als Herr über die ganze Stadt mit am Tisch saß und letztlich das Sagen hatte. Von wegen also so etwas wie Freie Reichsstadt. Zum Trost gab's dann allerdings noch das "feine Ratsstüblein". Das war ein behaglich eingerichteter Raum, in dem sich die Ratsherren einen ordentlichen Trunk mit Imbiss munden ließen.

Nicht vergessen dürfen wir die städtische Altertumssammlung, die im Rathaus eine vorübergehende Bleibe gefunden hatte und die vor allem durch eine Stiftung des Freiherrn von Adelsheim bereichert und 1927 ins Schloss verlagert wurde und somit den Grundstock für das heutige Deutschordensmuseum bildete.

Vom Schein in das Sein

Und jetzt gehen wir noch zum Abschluss unters Dach, was nur in Ausnahmefällen zulässig ist.

Als Lydia Lauer in jungen Jahren im Rathaus Ende der 1950er und Anfang der 60er Jahre in der Verwaltung arbeitete, ging sie ab und zu die Treppen ganz hinauf bis unter das alte Gebälk, wo Akten und viele andere Unterlagen aufgehoben wurden.

Dann schaute sie, die im Entengässle kurz vor dem Zweiten Weltkrieg "noch im Frieden" auf die Welt gekommen war, hinaus auf ihre Heimatstadt und konnte sich nicht satt sehen an all den schönen Ausblicken.

Heute stehen wir wieder mit ihr an einem der Fenster und blicken auf die Altstadt zu unseren Füßen. Und mit den Worten des Dichters Hans-Heinrich Ehrler sagt sie, was ihr am Herzen liegt: "In eine Heimat werden wir hinein geboren. In eine Heimat wachsen wir hinein. Und was dazwischen, ist es verloren? Es ist die Reise vom Schein in das Sein".