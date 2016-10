Dankbar für den glaubwürdigen Dienst

Selten habe ich mich über einen Artikel so sehr gefreut, wie über das Porträt von Schwester Roswitha aus dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim. Da mir die "alte" Dame sehr vertraut ist, möchte ich alles bestätigen, was über Roswitha geschrieben wurde.

Ergänzen möchte ich eine "Wirklichkeit" in unserem Land Deutschland, die gar nicht mehr so im Bewusstsein ist. 67 Jahre lebt und arbeitet Schwester Roswitha im Caritas. Was für eine lange Zeit!

Es sind sehr viele Ordensfrauen (teilweise auch Ordensbrüder) in den Jahren nach dem Krieg bis weit in die heutige Zeit im Alten- und Krankendienst engagiert. Bis weit in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde dieser Dienst von der Gesellschaft kaum bis gar nicht "bezahlt". Viele Krankenhäuser waren im "Besitz" der Ordensgemeinschaften; und so glaubte man, dass sich alles von selber trägt.

Wie viel Einsatz diese Ordensleute geleistet haben, wird an einem Beispiel aus dem Caritas deutlich. Eine Schwester des Deutschen Ordens war knapp zehn Jahre auf der Intensivstation tätig. Als sie nicht mehr konnte, "mussten" drei weltliche Pflegekräfte eingestellt werden.

Wenn in unserem Land vom christlichen Abendland geredet wird, dann zählt der Pflegedienst so vieler Ordensangehörigen bis heute dazu. Bei anderen Gedanken, wie zum Beispiel was Christentum heute ausmacht unter den so vielen getauften beider großer Konfessionen, mache ich schon ein Fragezeichen. Oder wenn es um die christlichen Werte in unserem Land geht!

Dankbar können wir alle dennoch sein für einen so glaubwürdigen Dienst, wie Schwester Roswitha ihn ausgeübt hat und immer noch tut!