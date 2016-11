Bewegung und richtige Ernährung das A und O

Bad Mergentheim. Diabetes entwickelt sich immer mehr zur Volkskrankheit. Deswegen sei es wichtig, so der ehemalige 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann, dass die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werde, die gesamte Entwicklung ernst- und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hierzu könnten Veranstaltungen wie am Montag anlässlich des Weltdiabetestages in der Kurstadt einen wichtigen Beitrag leisten. Hier hatten die Besucher auf dem Marktplatz und in und rund um die Wandelhalle ausreichend die Möglichkeit, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und zu erfahren, was jeder tun könne, um die Risiken, davon betroffen zu werden, auf ein Minimum zu senken. Im Foyer der Wandelhalle präsentierten sich zahlreiche Einrichtungen, in Kurzvorträgen, die großen Anklang fanden, gaben Experten (unter anderem Professor Dr. Haak, Diabetes-Klinik, Dr. Jochen Selbach, Caritas-Krankenhaus, Diät-Assistentin Iris Gutbrod, Andre Herber) wertvolle Tipps und Zusatzinformationen.

"Ich glaube, dass Sport und Diabetes sehr eng zusammenhängen. Denn einerseits bewegt man sich immer weniger, andererseits ernährt man sich falsch", so Baumann gegenüber unserer Zeitung. Schon diese zwei Komponenten reichten aus, um dieses Krankheitsbild zu fördern. "Menschen müssen nicht unbedingt laufen, aber sie sollten sich bewegen, etwa mittels Nordic Walking, Radfahren, Schwimmen. Dann wäre sehr viel geholfen."

Der ehemalige Langstreckenläufer vertritt die Auffassung, dass "jede Veranstaltung, als Initialzündung, wichtig ist, damit das Thema es im Gespräch bleibt". Da Diabetes auf dem Weg zur Volkskrankheit ist, sei es wichtig, es immer wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

Weiter meinte Dieter Baumann, Stargast der montäglichen Veranstaltung in der Kurstadt, dass es von großer Bedeutung sei, achtsam mit seinem Körper durchs Leben zu gehen. "Hierzu gehört Bewegung, in welcher Form auch immer. Insofern fällt es mir nicht schwer, mich für so eine Sache zu engagieren", so der gebürtige Blaubeurer. ktm