14 Prozent mehr Besucher im „Solymar“

Ein deutlicher Besucherzuwachs in 2016 stimmt die Verantwortlichen der "Solymar"-Therme in der Kurstadt überaus positiv. Weitere Investitionen werden diskutiert.

Bad Mergentheim. Fast 26 000 Gäste mehr als 2015 kamen im vergangenen Jahr. Damit ist die Besucherzahl von knapp 191 000 auf nunmehr 217 400, also um stolze 14 Prozent, angewachsen. Kein Wunder, dass Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Badbetreiber Andreas Schauer sich gestern beim Bilanz-Pressegespräch sehr zufrieden äußerten.

Besonders im Bereich "Therme" zählte man wesentlich mehr Gäste. Diesen frequentierten über 84 000 Personen. Das sind 12 000 mehr als im Vorjahr (72 000). Eine Steigerung um 17 Prozent!

Einige Daten Die Schauer Beteiligungs- und Management GmbH mit Sitz in Überlingen am Bodensee betreibt die "Solymar"-Therme seit der Wiedereröffnung im Herbst 2014. Die vertragliche Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Mergentheim wurde auf zehn Jahre festgesetzt, mit einer Option für weitere fünf Jahre. Sollten rote Zahlen in der Bilanz auftauchen, so werde die Stadt, der die Therme zu 100 Prozent gehört, einspringen müssen, hieß es bereits 2014. Die Modernisierungskosten beziffert OB Udo Glatthaar auf 31 Millionen Euro. Zu Beginn der Bauarbeiten war die Stadt noch von 16,5 Millionen ausgegangen. sabix

In der Saunalandschaft konnte ein Zuwachs von 14 Prozent von 56 000 auf 63 000 Besucher verbucht werden. Dies wirkt sich aufgrund der Umsatzstärke erfreulich auf die Einnahmenseite aus. Und ins Sportbad kamen neun Prozent mehr (von 63 600 auf fast 70 000 gesteigert). Besucherstärkster Tag in 2016 war der Pfingstmontag mit 1962 Gästen.

Neue Saunaevents geplant

"Diese zufriedenstellende Bilanz ist zum einen auf die steigende Bekanntheit der 'Solymar'-Therme als Wellnessstandort zurückzuführen und zum anderen auf die gleichbleibend hohe Qualität der Anlage und deren Angebote. Für 2017 werden wir weitere attraktive Konzepte entwickeln. An Events wie die Deutsche Aufgussmeisterschaft 2016 möchten wir anknüpfen. Wir arbeiten beispielsweise an Saunaevents mit Showaufgüssen und es wird wieder eine große Silvesterveranstaltung geben. Im Bereich der Therme werden weiterhin die 'Nacht der Lichter' oder der 'Tag der Gesundheit' stattfinden, welche sich immer größerer Beliebtheit erfreuen", so Lisa Schors von der Projektleitung. Ihr Chef, Geschäftsführer Andreas Schauer, der mehrere Thermen in Deutschland und der Schweiz betreibt, sprach von "sehr guten Zuwächsen" und einem Ergebnis deutlich über Plan. "Mit 202 500 Besuchern hatten wir eigentlich für vergangenes Jahr kalkuliert und landeten erfreulicherweise bei über 217 000!"

"Vieles richtig gemacht"

Darüber freut sich natürlich auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Er merkte an: "Die gestiegene Zahl der Gäste ist sehr gut und Beweis dafür, dass zuletzt vieles richtig gemacht wurde." Das teure Außenbecken habe sich gelohnt, so Glatthaar. Er sei grundsätzlich offen für weitere Attraktivierungen und setze weiterhin darauf, dass auch die Einheimischen ihre Therme vor der Haustür für sich entdecken und zu schätzen wissen.

Um die Attraktivität des "Solymars" zu steigern, ist ein zusätzliches Ruhehaus im Saunagarten mit 40 Liegeplätzen, Kamin, heller Atmosphäre durch große Fenster und separater Toilette unterhalb der Panorama-Sauna im Gespräch. Badbetreiber Schauer hatte dies bereits im vergangenen Frühjahr als wichtige Ergänzung bezeichnet, weil die bisher vorhandenen 110 Ruheliegen zu Spitzenzeiten mit über 200 Saunagästen bei weitem nicht ausreichen. "Die Idee ist gut", meint dazu der Oberbürgermeister, nun werde sie ernsthaft geprüft und diskutiert.

Andreas Schauer ging auch auf die überwiegend positive und lobende Resonanz in den sozialen Netzwerken ein. "Gefällt mir"-Angaben bei Facebook gebe es inzwischen über 4000. Zudem werde man bei "tripadvisor" hoch eingestuft. Schauer erinnerte weiter an die erfolgreiche Deutsche Sauna-Aufguss-Meisterschaft Mitte vergangenen Jahres, zu der knapp 3000 Gäste kamen. Und er dankte Marie Issing, die die Therme professionell am Markt positioniert und in den vergangenen beiden Jahren die Strukturen gesetzt habe. Sie werde sich künftig wieder vermehrt dem Marketing widmen und Peter Zimmermann als neuer Betriebsleiter fungieren. Da es nach wie vor "erhebliche Defizite aufgrund von Planungs- und Baufehlern" gebe, "die vor unserem Einstieg gemacht wurden", sei ein hohes technisches Know-how gefragt. Andreas Schauer berichtete von fortwährenden Problemen im Energie- und Badewassertechniksektor, von denen der Gast nichts bemerken dürfe. Auch die Einspeisung der Paulsquelle bereite nach wie vor große Schwierigkeiten.

Auf die jährlichen Betriebskosten angesprochen, räumte der OB ein, dass er bislang weder Zahlen für 2016 noch für 2015 kund tun könne, ehe er damit in den Gremien gewesen sei. Nur so viel: Für die Anfangsjahre seit der Modernisierung sei man von vorneherein von roten Zahlen ausgegangen, sie sollten jedoch deutlich unter dem Abmangel liegen, den es zuletzt beim alten Badepark (zwischen 750 000 Euro und fast einer Million Euro) gegeben hatte.

"Kleiner sechsstelliger Betrag"

Badbetreiber Schauer sprach gestern von einem voraussichtlich "kleinen sechsstelligen Betrag" im vergangenen Jahr und gab sich zuversichtlich, langfristig gar in die schwarzen Zahlen zu kommen.

Erneut nutzte Schauer die Gelegenheit, auf den Wettbewerbsdruck hinzuweisen. In Würzburg, Sinsheim und im Europapark Rust werde stark in Bade- und Wellnesslandschaften investiert, Bad Mergentheim dürfe da nicht stehen bleiben. . .