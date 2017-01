Insgesamt 1225 Jahre berufliche Zusammenarbeit verbinden 52 Jubilare mit "ihrer" Sparkasse Tauberfranken.

main-tauber-kreis. Für die Vorstände Peter Vogel und Wolfgang Reiner war es ein willkommener Anlass, den Mitarbeitern mit 25- und 40-Jahr-Dienst- beziehungsweise 10-, 20-, 30- oder 40-Jahr-Betriebsjubiläen für ihr Engagement zu danken.

Im Rahmen einer Feierstunde wertete Peter Vogel die hohe Zahl der in diesem Jahr Geehrten mit langer Zugehörigkeit als eindeutigen Beleg für den besonderen Identifizierungsgrad sowie die enge Bindung der Mitarbeiter an die Sparkasse. In seiner Laudatio dankte Vorstandsvorsitzender Vogel den Jubilaren daher besonders für ihre langjährige Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und die Treue zum Unternehmen.

Von unschätzbarem Wert

"Das Eigenschaften, die nachhaltig zum Wachstum und Erfolg der Sparkasse Tauberfranken beigetragen haben und somit letztendlich auch als Teil des persönlichen Lebenswerkes aller Jubilare verbucht werden können", so Vogel. Für die jüngeren Kollegen sei der große Erfahrungsschatz, den die Jubilare an sie weitergeben, von unschätzbarem Wert und eine große Hilfe.

Den Glückwünschen und Dankesworten seines Vorredners schloss sich auch Kurt Baumann als Mitglied des Personalrats gerne an. Abgerundet wurde die Feierlichkeit durch die Ansprache der Jubilare, die Regionaldirektor Manfred Bürckert stellvertretend für alle Geehrten gekonnt übernahm.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geehrt:

10 Jahre: Markus Dürr, Judith Kaufmann-Dörr, Melanie Kieser, Stephanie Eichhorst, Martin Römisch, Tonia Walentschka, Sebastian Hollerbach, Stephanie Behringer, Ann-Kathrin Gotthardt, Christina Wenzel. 20 Jahre: Monika Baumann, Elfriede Betzwieser, Jürgen Farrenkopf, Michael Haaf, Karin Konrad, Jürgen Oetzel, Sonja Ebert, Jochen Haas, Thomas Fülling, Claudia Holler, Maria Moll, Inge Nitsche, Evelyn Pflüger, Volker Sturm.

25 Jahre : Christine Dürr, Volker Fiederling, Tanja Fischer, Petra Gornik, Ivonne Link, Simone Neller, Andre Kemmer, Thomas Kohlschreiber, Johannes Uhl.

30 Jahre: Susanne Kaufmann, Elmar Löffler, Margit Lotter, Gertrud Wülk, Annette Haberkorn, Wolfgang Albert, Rudi Heim, Silvia Vonier, Andrea Hirning, Christl Müller, Iris Haas, Annerose Hornung, Claudia Ruess und Elisabeth Tagscherer-Haaf.

40 Jahre (Dienst- und Betriebsjubiläum): Ulrike Schreider, Roland Eschenweck, Peter Kirschke.

40 Jahre (Dienstjubiläum): Manfred Bürckert.

40 Jahre (Betriebsjubiläum): Albrecht Kattinger.