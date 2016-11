Integration wird Schwerpunkt

Ludwigshafen/Rhein-Neckar. Die BASF wird ihr gesellschaftliches Engagement neu ausrichten und mehr für die Integration von benachteiligten Menschen und Flüchtlingen tun. Streute der Konzern in der Vergangenheit seine finanzielle Unterstützung breit in Bildung, Breitensport, Soziales und Kultur, wird er künftig ein verstärktes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der Projekte richten. Unterstützen will die BASF vor allem Vorhaben, die eine dauerhafte Wirkung entfalten, aber auch die Lernchancen der Menschen verbessern. Dafür stellt der Chemiekonzern wie in den vergangenen Jahren weltweit eine Summe von 50 Millionen Euro zur Verfügung.

"Es wird nicht den großen Paukenschlag geben" erläuterte Karin Heyl, die das gesellschaftliche Engagement der BASF verantwortet. Vielmehr werde das Unternehmen einen fließenden Übergang in die neue Ausrichtung vornehmen. Der Konzern werde künftig darauf achten, dass die Projekte eine langfristige Wirkung für die Gesellschaft haben und die Menschen daraus lernen können. "Lebenslanges Lernen steht für uns im Zentrum", sagte Heyl. Dies gelte sowohl für die BASF als auch für die Projekte, die man künftig unterstütze. Dies sei ein wichtiger Ansatz, um Antworten auf die Fragen der Zukunft zu finden.

Die neuen Schwerpunkte des gesellschaftlichen Engagements gelten für die BASF-Gruppe weltweit. Während es in Südamerika vor allem um Fragen der Umwelt, in Indien um sauberes Wasser sowie Hygiene und in Korea um hochwertige Bildung geht, um die Lebensumstände der Menschen vor Ort konkret zu verbessern, setzt der Konzern den Schwerpunkt in der Region auf die Bereiche "Forschen und Entdecken" sowie die "Stärkung von Teilhabe und Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen".

Mit Forscher- und Entdeckerprojekten - einem Kernthema der BASF - will das Unternehmen nicht nur technologische und naturwissenschaftliche Vorhaben unterstützen, sondern vor allem die Neugier und den Forschergeist der Menschen generell wecken und fördern. Mit Integrationsprojekten sollen vor allem benachteiligte Bevölkerungsgruppen Zugang zu Bildung, Wissen und zu gesellschaftlichem Leben erhalten, wie Karin Heyl erläuterte. Das gelte für Flüchtlinge, aber auch für andere Schichten.

"Hemsbach Protocol" als Beispiel

Als gelungenes Beispiel nannte sie das "Hemsbach Protocol", initiiert vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar. Hier haben Künstler sowohl ganz lebenspraktische als auch künstlerische Initiativen gestartet, um Flüchtlinge mit Bürgern der Stadt Hemsbach zusammenzubringen - unter anderem mit einem Kochwettbewerb, aber auch mit künstlerischen Aktivitäten, in denen die Flüchtlinge ihre Talente zeigen und neue Fähigkeiten entwickeln können.

Idealerweise stimme die Zielrichtung des Kulturprojekts mit der neuen Orientierung der BASF-Unterstützung überein, sagte Thomas Kraus vom Kulturbüro. Schließlich erschöpfe sich Kultur nicht alleine in der Unterhaltung, sondern besitze auch eine wichtige treibende gesellschaftliche Kraft.

"Wir wollen mehr Wirkung entfalten mit dem, was wir tun", formulierte Karin Heyl. Deshalb werde man künftig vor einem Engagement gemeinsam mit den Partnern klären, welche Wirkung das Vorhaben erzielen soll und wie es am besten und direkt bei der jeweiligen Zielgruppe ankommt. Daraufhin werde man die Projekte entsprechend entwickeln und anpassen.

Auch ihre Partner im gesellschaftlichen Engagement hat die BASF bereits über die Neuausrichtung informiert. "Wir sind weiter der verlässliche Partner. Es gibt keine Streichliste", versicherte Heyl. Allerdings werde man die Projekte überprüfen. Es gehe darum, mit den gleichen Ressourcen noch mehr Wirkung zu erzielen, sagte Cornelius Schaub, der mit der Firma Phineo die BASF bei der Neuorientierung des gesellschaftlichen Engagements begleitet. "Erreichen wir die Zielgruppen, die wir erreichen wollen, tatsächlich?" sei eine der künftigen Leitfragen.

Für ein erstes Projekt, das dem neuen Fokus folgt, wird die BASF sogar eine neue Stelle schaffen. Dabei geht es um die Integration von Flüchtlingen. Man stecke aber noch in der Anfangsphase, so Heyl.