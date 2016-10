Bewegender Abschied von den Opfern der BASF-Explosion: Die Trauergemeinde in der Kirche St. Martin in Oppau.

Ludwigshafen. In einer bewegenden Trauerfeier ist gestern den Todesopfern der Explosion im Landeshafen Nord vor zwei Wochen öffentlich gedacht worden. Auf Einladung der beiden großen christlichen Kirchen kamen rund 250 Menschen zur ökumenischen Andacht in die katholische Kirche St. Martin in Oppau, darunter Angehörige, Anwohner und zahlreiche Feuerwehrleute aus der ganzen Region. Die Betroffenheit war vielen in den Gesichtern abzulesen.

"Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass am Samstag ein dritter Feuerwehrmann im Krankenhaus gestorben ist", sagte Anne Henning, die Beauftragte für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche der Pfalz. Damit waren, zusammen mit dem polnischen Matrosen des Tankschiffs, insgesamt vier Tote zu beklagen. Ihre Namen wurden verlesen und für jeden von ihnen eine Kerze angezündet durch BASF-Vorstand Martin Brudermüller, Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), Feuerwehrchef Peter Friedrich und Ortsvorsteher Udo Scheuermann. Sie verneigten sich im Anschluss vor anwesenden Angehörigen. Als Vertreter der Landespolitik nahm Innenminister Roger Lewentz (SPD)an der Trauerfeier teil.

In ihrer Andacht versuchten Dekanin Barbara Kohlstruck und ihr katholischer Kollege Alban Meißner tröstende Worte zu finden. "Stille Verzweiflung, hilflose Wut und Zweifel an Gott" seien in dieser Situation nachvollziehbar. Auch wenn viele Fragen zum Unglück und der Ursache inzwischen geklärt seien - die ganz persönliche, schicksalhafte Frage nach dem Warum könne man den Hinterbliebenen nicht nehmen. Sie seien aber nicht alleine, eine große Verbundenheit und Anteilnahme sei spürbar.

Dank an alle Einsatzkräfte

"Wir können uns alle der Liebe und Fürsorge Gottes sicher sein", so die theologische Botschaft. Ayhan Aydinli vom christlich-islamischen Gesprächskreis in Ludwigshafen überbrachte die Beileidswünsche von muslimischer Seite. "Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Tor zum wahren Leben", so das islamische Verständnis. Ortsvorsteher Udo Scheuermann dankte allen Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten, den Notfallseelsorgern und Menschen, die spontan Hilfe geleistet hätten. Das Erlebte zu verarbeiten werde nicht leicht, betonte Feuerwehrchef Peter Friedrich - gerade für die, die Kameraden hätten bergen und mit schrecklichen Bildern im Kopf leben müssen.

Zu läutenden Glocken konnten die Gäste der Trauerfeier Teelichter anzünden. Flackernd und verletzlich, aber auch Licht und Wärme spendend stünden diese für das Leben. Als Zeichen der Liebe konnten die Trauernden Rosen mitnehmen und einem geliebten Menschen geben. "Das war sehr ergreifend", sagte Sabine Lepper (46). Ihr Mann Christian (50) ist selbst bei der BASF-Werksfeuerwehr. Die Opfer hat er gut gekannt. Am Unglückstag war er nicht im Dienst. Die eigenen Kameraden bergen zu müssen, sei mit das Schlimmste. Man funktioniere dann nur noch, irgendwie verarbeiten müsse man das später. Renate Norheimer (78) hat einen Sohn, der früher einmal bei der Werksfeuerwehr war - bis zu einem Unfall, der ihn arbeitsunfähig machte. An den Folgen leide er noch heute, "und in den letzten Tagen ist alles wieder hoch gekommen".