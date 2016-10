Schadstoffe am BASF- Werksgelände

Am Unglücksort in Ludwigshafen wurde Benzol nachgewiesen:

Montag, 12.38 Uhr. Drei Personen klagen über Augenreizungen vor einem Supermarkt im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim. Die Berufsfeuerwehr ist alarmiert. Sofort fährt einer von vier Messwagen zu dem Ort des Alarms. Die Ergebnisse sind negativ, keine erhöhten Werte. Der Ludwigshafener Feuerwehrchef Peter Friedrich spricht von 15 solcher Folgeeinsätze nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF am Montag. Oft seien Gerüche oder eben auch Reizungen der Augen und der Atemwege "schwallartig" aufgetreten, oft habe zu Beginn der Woche der Wind gewechselt, und die Messungen der 18 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr seien schwierig gewesen.

Am Freitag haben Stadt und Feuerwehr nach teils heftiger Kritik die Ergebnisse ihrer Messungen veröffentlicht. Fest steht: Es gab erhöhte Werte. In der Luft wurde am Montag der krebserregende Stoff Benzol identifiziert. Allerdings, das betonen die Feuerwehr und der Ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes, Thomas Bienert: Die freigesetzten Schadstoffe seien keine Gefahr für die Bürger gewesen. Der höchste Benzolwert, der außerhalb der Unglücksstelle gemessen worden sei, habe immer unterhalb des Akzeptanzwertes für Arbeitsplätze von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelegen, so Bienert. Feuerwehrchef Friedrich unterstreicht, "dass keine Gefahr für die Bürger in den nördlichen Stadtteilen" bestanden habe. Der Sicherheitshinweis, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, sei vorbeugend erfolgt. Hintergrund der Warnung sei gewesen, dass die Lage nicht unter Kontrolle war und damit auch nicht klar, ob andere Stoffe noch in Brand geraten. Laut Friedrich sind besonders in den Stadtteilen Oppau, Edigheim, Pfingstweide und Friesenheim Messfahrzeuge unterwegs gewesen. "Wir hatten dort in keinem Bereich einen Alarm", unterstreicht er. Am Rande des BASF-Werksgeländes sah das anders aus. Dort wurden die erhöhten Werte gemessen. Neben dem krebserregenden Stoff Benzol wurden noch Ethylbenzol und Toluol nachgewiesen. Aus diesem Grund habe man den Sicherheitshinweis für das Gewerbegebiet Nachtweide länger aufrecht erhalten.

Am Freitag wurden die Messergebnisse der städtischen Feuerwehr vorgestellt. Die BASF habe ihre Daten erst am Vormittag übermittelt, sagt der Beigeordnete der Stadt, Dieter Feid. Allerdings stelle die Stadt immer eigene Messungen an und verlasse sich nicht nur auf die Bewertungen des Chemiekonzerns. "Uns ist es wichtig, unser Handeln transparent und nachvollziehbar zu machen", betont der SPD-Politiker. Nicht allen kommt diese Haltung früh genug. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert: "Dass vorliegende Ergebnisse so lange zurückgehalten werden, ist nicht nachvollziehbar und macht misstrauisch. Wieso dauert es vier Tage, bis die Werte auf den Tisch kommen?", sagt die Chemie-Expertin Chistiane Huxdorff.

Der Leiter der Feuerwehr macht deutlich, dass seine Leute zur Gefahrenabwehr messen. Das Gerät funktioniere wie ein Schnelltest. Es könne nicht ad hoc ein bestimmter Stoff festgestellt werden, sondern nur, dass die Luft nicht der üblichen Zusammensetzung entspräche. Wenn das zutrifft, werde Alarm ausgelöst. Die Wehr habe aber in allen Fällen von Beschwerden von Anwohnern Luftproben gezogen und diese analysiert. Beigeordneter Feid ergänzt: "Dort wo Menschen wohnen, gab es keine erhöhten Werte." Dennoch wächst in Ludwigshafen die Skepsis gegenüber der BASF. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahrzehnten bei der Bevölkerung "einen hohen Vertrauensvorschuss" aufgebaut. Dieser sei wegen der zahlreichen Störfälle und der Explosion am Montag "in Teilen durchaus erschüttert", sagt Feid.

Am Freitag haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es sich bei der im Hafenbecken geborgenen Leiche laut Obduktion um den vermissten Matrosen handelt. Marco Pecht