Ein riesiger Feuerball auf dem Bildschirm der Werksfeuerwehr

Plötzlich knallt die Explosion direkt auf die Monitore. Uwe Liebelt, Leiter des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen, analysiert gestern Vormittag mit der Werksfeuerwehr einen Unfall im Werk Lampertheim. Und dann sieht er die Katastrophe im Landeshafen Nord live.

Die Situation im BASF-Werk Lampertheim war unter Kontrolle, wir wollten auseinandergehen, als wir auf den Monitoren der Werksfeuerwehr die Explosion im Landeshafen gesehen haben." Gestern Vormittag, kurz vor halb zwölf ist Uwe Liebelt, Werksleiter der BASF am Stammsitz Ludwigshafen, im Gebäude der Werksfeuerwehr des Chemiekonzerns. Gerade hat der Lenkungsausschuss des Konzerns zur Gefahrenabwehr getagt. Das Gremium trifft sich immer, nach Unfällen oder Zwischenfällen in Werksteilen - zur Analyse.

Am Morgen war es in Lampertheim in einer Anlage zur Herstellung von Zusätzen für Kunststoffe zu einer Verpuffung an einem Filter gekommen. Vier Verletzte, zwei konnten das Krankenhaus bereits verlassen, zwei wurden stationär aufgenommen.

Uwe Liebelt Uwe Liebelt ist seit diesem Jahr Werksleiter des BASF-Stammsitzes Ludwigshafen. In den letzten beiden Jahren davor war er für das Projekt BASF 4.0 verantwortlich, mit dem Prozesse digitalisiert werden. Von den Innovationen erhofft er sich erhebliche Produktivitätsfortschritte für den Standort. Davor arbeitete er in der Schweiz, wo er beim von der BASF übernommen Unternehmen Ciba vor allem mit Sanierungsaufgaben betraut war. Liebelt wurde 1966 in Paderborn geboren. Nach dem Studium des Chemieingenieurwesens promovierte er an der Technischen Universität Berlin. mir (Bild: Proßwitz) Der Landeshafen Nord Der Landeshafen Nord ist seit 40 Jahren Umschlagplatz für brennbare Flüssigkeiten wie Naphta (Rohbenzin), Methanol sowie für unter Druck verflüssigte Gase wie Ethylen oder Propylen. 2015 wurden 2,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Täglich laufen im Schnitt sieben Schiffe ein. Insgesamt wickelt das Unternehmen mehr als 40 Prozent seines Gesamtumschlags über Binnenschiffe ab. Die Anzahl der Tankschiffe pro Jahr entspricht einem Verkehrsaufkommen von rund 150 000 Lkw. Der Landeshafen Nord dient der Rohstoffversorgung der BASF, rund 85 Prozent der Umschlagmenge sind Rohstoffe. Fast alle der 50 hier umgeschlagenen Produkte werden vom Schiff über Rohrleitungen in Produktionsbetrieb oder Tanklager gefördert. Der Hafen war früher ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinland-Pfalz und der BASF. Heute gehört er dem Land, die BASF ist Pächter. Neben dem Nordhafen hat die BASF zwei Häfen, den Stromhafen für nicht- beziehungsweise schwer entzündbare Flüssigkeiten und Feststoffe sowie den Hafen der Friesenheimer Insel in Mannheim, der ebenfalls für brennbare Flüssigkeiten und verflüssigte Gase genutzt werden kann. mir [mehr...]

Leitung vorsorglich gekappt

Und dann das: "Die Größe des Feuerballs im Landeshafen hat uns gezeigt, dass es sich um ein großes Ereignis handeln muss", berichtete Liebelt gestern Nachmittag dieser Zeitung. Mit dem Unfall in Lampertheim hat die Explosion im Hafen nichts zu tun.

Was genau passiert ist im Landeshafen Nord, im Norden von Ludwigshafen und des BASF-Werks, ist größtenteils unklar. Liebelt berichtet später von einem Brand an einer Versorgungsleitung im Tanklager im Landeshafen, zu dem die Werksfeuerwehr gerufen wird. Kaum sind die Feuerwehrleute vor Ort, kommt es zur Explosion.

"Ursache und Verlauf sind unbekannt", sagt Liebelt. Er spricht von Gasen, die unter Druck verflüssigt werden. Am Abend weiß er etwas mehr. Die BASF teilt mit, dass es bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse zu einer Explosion mit Folgebränden gekommen ist.

Die Explosion nahm in einem sogenannten Rohrgraben mit acht Leitungen und Pipelines ihren Ausgang. Es wurde zwar sofort "alles abgeschiebert", sagt Liebelt, also Leitungen geschlossen, doch auch am Nachmittag und für den Abend kann er weitere Explosionen zunächst nicht ausschließen.

An den Rohrleitungen haben Mitarbeiter der BASF und einer Fremdfirma gearbeitet. Die Frage nach dem wirtschaftlichen Schaden für die BASF wischt Liebelt bei einer Pressekonferenz am Nachmittag beiseite. "Der wirtschaftliche Schaden für die BASF ist irrelevant, das ist nicht unser größtes Problem".

Aus Sicherheitsgründen seien alle Anlagen im Umfeld und Versorgungsleitungen abgeschaltet worden. 14 Chemieanlagen im Werksteil Nord habe man heruntergefahren. Die Rohstoffversorgung sei unterbrochen. Die brennende Fackel über dem nördlichen Werkteil sei durch kontrolliertes Abbrennen ausgelöst worden.

Die Rußentwicklung sei eine Folge des Brands im Landeshafen, so Liebelt. Die Rauchfahne habe sich Richtung Nord und Nordost über nördliche Stadtteile von Mannheim in Richtung Bergstraße bewegt. Die Bevölkerung sei gewarnt worden, bis zum Abend sei aber keine Gefährdung messbar gewesen.