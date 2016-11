Mannheim. Ihre Gesichter - sie wirken weiter wie versteinert, traurig, fassungslos. "Wir sind weit von der Normalität entfernt, es war für die BASF ein ganz schwerer Schlag, und das spüren wir immer noch", gesteht Linda von dem Bussche, Leiterin Umwelt und Arbeitssicherheit Ludwigshafen der BASF, als sie gestern mit drei weiteren Vertretern des Unternehmens dem Sicherheitsausschuss des Mannheimer Gemeinderats Rede und Antwort steht zu dem schweren Explosionsunglück am 17. Oktober im Landeshafen Nord.

Noch immer liegen vier Männer schwer verletzt im Krankenhaus, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Laut von dem Bussche arbeitete am 13., 14. und 17. Oktober planmäßig eine schon lange damit betraute Spezialfirma an entleerten Rohrleitungen. Warum dann aber ein Arbeiter einen Trennschleifer an einem anderen, noch mit Buthangemisch gefülltem Rohr ansetzt, bleibt weiter ein Rätsel. "Wir es zu diesem Schnitt kam, dazu können wir keine Angaben machen", so die BASF-Vertreterin.

Dadurch entsteht plötzlich ein Brand, dann ein zweiter und ein dritter, weil Flammen auf parkende Autos übergreifen. Die um 11.21 Uhr alarmierte Werkfeuerwehr trifft drei Minuten später ein und macht nach den Worten ihres Leiters Rolf Haselhorst genau das, was ihre Vorschrift sagt, was sie schon oft geübt hat: umliegende Rohrleitungen mit großen Mengen Löschwasser kühlen. "Aber sie kamen gar nicht richtig dazu, alle Schläuche anzuschließen, weil 11.27 Uhr die Explosion war", so Haselhorst. Die Folge: Nicht nur ein Feuerball, sondern "es hat auch eine Rohrleitung zerrissen, aus der Verankerung gerissen und quer über die Einsatzstelle geschlagen - wir wissen noch nicht, warum", so Haselhorst.

Plädoyer für Leitstelle

Tote, Verletzte, die Flammenhölle - das alles habe man nur bewältigt dank der großen Hilfe und guten Zusammenarbeit zwischen Werkfeuerwehr sowie den Feuerwehren Mannheim und Ludwigshafen, dankt Haselhorst ausdrücklich. Dass man das viele Jahre geübt habe, "hat nachhaltig geholfen". Bis zu 45 000 Liter Wasser pro Minute pumpen die Einsatzkräfte in das Großfeuer, um 16.25 Uhr ist es unter Kontrolle, um 21.30 Uhr heißt es "Feuer aus". Man könne solche Rohrleitungen "nur an den Ventilen absperren und dann kontrolliert ausbrennen lassen", sonst würden sich Gase bilden und wieder entzünden, erläutert der BASF-Feuerwehrchef.

Die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr schickt nicht nur alle verfügbaren Kräfte in den Hafen, sondern mobilisiert zudem Messtechnik-Experten der gesamten Pfalz. Aber nur unmittelbar an der Einsatzstelle und bis 200 Meter entfernt können Spuren von Schadstoffen nachgewiesen werden. Selbst als drei Personen aus Edigheim Augenreizungen melden, habe die Messung "keinen Befund" ergeben, so Peter Friedrich, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Dennoch heulen in Ludwigshafen die Sirenen, werden Radiostationen um Durchsagen gebeten, die Warnapp "Katwarn" ausgelöst - was in Ludwigshafen wegen einer noch ungeklärten technischen Verzögerung aber länger dauert als in Mannheim. Dafür heulen hier keine Sirenen. Man habe nur "rein präventiv" die Bürger gebeten, Fenster und Türen zu schließen, betont Mannheims Feuerwehrchef Thomas Schmitt. Selbst am Rheinufer direkt gegenüber der Einsatzstelle seien "keinerlei Schadstoffe gemessen worden".

Dennoch räumt Christian Specht, Mannheims Erster Bürgermeister, auf Fragen von Stadträten "Verbesserungsbedarf bei der gezielten Warnung" ein. Man habe auch bereits Vorsorge getroffen, dass in Katastrophenfällen der Internetserver nicht mehr wegen vieler Zugriffe abstürze, werde sich über Verhaltenstipps für Schulen und Kindergärten Gedanken machen.

Die Vertreter der BASF versichern, sie wollten aus dem Unglück lernen, weiter offen informieren und so wieder Vertrauen aufbauen. "Aber 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht", so Haselhorst. Auf Nachfragen von Stadträten plädiert er aber gerade nach diesem Unglück deutlich dafür, dass die Mannheimer Feuerwehr "eine vollständige, funktionsfähige Leitstelle mit voller Ausstattung" behält. Dazu gebe es sogar zwei Briefe des BASF-Vorstands an die Landesregierung, so Haselhorst. Er könne sich der Ablehnung eines Standorts in Heidelberg "nur vollständig anschließen".