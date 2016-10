Der Brand ist gelöscht - die Suche geht weiter

Ludwigshafen. Nach der Explosion im Landeshafen Nord der BASF, die gestern zwei Menschen das Leben kostete, ist das Feuer in der Nacht zum Dienst gelöscht worden. Wie der Konzern mitteilte, war es am späten Montagvormittag bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse, die die Gase Ethylen und Propylen führte, zu der Explosion gekommen. Die Gründe für die Explosion sind weiterhin unbekannt. Zwei der sechs schwerverletzten Personen, die derzeit in Kliniken intensivmedizinisch versorgt werden, schweben in Lebensgefahr, über den Zustand der anderen Verletzten konnten am frühen Morgen noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Immer klarer wird dagegen, dass die Kräfte der Feuerwehr, die am späten Montagvormittag das Feuer an der Rohrleitungstrasse löschten, "völlig überrascht wurden", wie BASF-Werksleiter Uwe Liebelt auf Anfrage erklärte.

Taucher suchen nach Vermissten

Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen bestätigte, werden sich die Einsatzkräfte ab 7 Uhr wieder an den Unfallort begeben, um den Brandort erstmals näher zu betreten. Aufgrung großer Hitzeentwicklungen war es den Rettungskräften bislang nicht möglich gewesen, das Gelände näher zu betreten. Kräfte der Feuerwehr waren nach Konzernangaben am Montagabend bis 21.30 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der nach wie vor großen Hitze am Unfallort sind die Werksfeuerwehr der BASF sowie die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen weiterhin im Einsatz, um Kühl- und Sicherungsmaßnahmen am Unfallort vorzunehmen. Auch Spezialtaucher sollen dort am frühen Morgen eintreffen, um nach den zwei bislang noch vermissten Personen zu suchen, wie ein Polizeisprecher am Morgen bestätigte. Bereits am Montag hatten Kräfte der Feuerwehr - zunächst erfolglos - nach den Vermissten gesucht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, gelte es nun vor allem herauszufinden, an welcher Stelle die Vermissten ins Wasser gestürzt seien. Davon hingen auch die Überlebenschancen entscheidend ab, so der Sprecher.

Anlagen vorsorglich außer Betrieb

Kontinuierliche Messungen des BASF-Umweltmesswagens haben nach Konzernangaben auch am Morgen keine erhöhten Werte der gefährlichen Stoffe in der Luft festgestellt. Derweil bleiben die Steamcracker und rund 20 weitere Anlagen am Standort Ludwigshafen heruntergefahren oder im Teillastbetrieb. Auch die Unfallstelle rund um das Tor 15 der BASF bleibt nach Polizeiangaben vorerst großräumig abgesperrt. (mer)