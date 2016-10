BASF-Unglück: Schnitt in Rohrleitung entdeckt

Ludwigshafen. Offensichtlich hat ein Mitarbeiter am Montag vergangener Woche seinen Winkelschleifer am falschen Rohr angesetzt und damit die folgenschwere Explosion auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ausgelöst. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hervor.

Demnach haben die Sachverständigen einen Schnitt in einer Rohrleitung entdeckt, der offenbar von einer Trennscheibe herrührt. Der fatale Irrtum: Genau durch diese Leitung floss brennbares Raffinat. Deshalb gehen Staatsanwaltschaft, Sachverständige und Polizei davon aus, dass der Funkenflug des Winkelschleifers die brennbare Flüssigkeit entzündet und die Katastrophe ausgelöst hat. "Der Winkelschleifer hat die Rohrleitung perforiert", bestätigte der Chef der Frankenthaler Staatsanwaltschaft, Hubert Ströber, dem "Mannheimer Morgen" auf Nachfrage. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren Wartungsarbeiten an einer benachbarten Leitung im Gange, bei denen ebenfalls ein Winkelschleifer im Einsatz gewesen sei.

Allerdings sind für die Staatsanwaltschaft noch eine Menge Fragen offen. Den Arbeiter, der den verhängnisvollen Schnitt am falschen Rohr angesetzt haben soll, konnte die Staatsanwaltschaft noch nicht befragen. Er liegt schwerverletzt in einer Klinik. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber bestätigte: "Der mutmaßliche Verursacher des Schnitts war ein Arbeiter einer Fremdfirma". Er sei derzeit nicht vernehmungsfähig. Von seiner Aussage erhoffen sich die Ermittler wichtige Erkenntnisse.

BASF: Sonderausgabe der Werkzeitung Mitarbeiter, Anwohner und Pensionäre hat die BASF heute mit einer Sonderausgabe der Werkzeitung "BASF information" über das Unglück im Landeshafen Nord informiert. Zum Herunterladen: Sonderausgabe der Werkzeitung "BASF information" (pdf, 2,83 MB)

"BASF information" (pdf, 2,83 MB) Anwohnerinformation der BASF (pdf, 40 KB)

Unter anderem ist zu klären, was der genaue Auftrag des Mitarbeiters war. Offen ist, wie er eingewiesen und wie er beaufsichtigt wurde. Fraglich ist zudem, warum offenbar niemand an der Baustelle wusste, dass das brennbare Raffinat durch die Leitung floss, an die der Arbeiter mutmaßlich den Trennschleifer ansetzte.

Damit der weitere Fortgang des Unglücks geklärt werden kann, hat die Staatsanwaltschaft das beschädigte Rohr beschlagnahmt. Denn der Schnitt sei nur in einer ersten "Inaugenscheinnahme" festgestellt worden. Das Rohr muss für weitere Untersuchungen ausgebaut werden. Dazu nimmt Ströber die BASF in die Pflicht. "Es müssen in der Nähe des Teils alle Maßnahmen getroffen werden, damit für meine Ermittler keine Gefahr für Leib und Leben besteht", so der Oberstaatsanwalt. Es dürften weder Gase noch andere brennbare Flüssig- oder Feststoffe in der Umgebung vorhanden sein, wenn die Fachleute ihren Trennschleifer ansetzen. Die technischen Vorarbeiten, bei denen unter anderem die Leitungen gründlich gereinigt werden, würden von der BASF in enger Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden durchgeführt, so Ströber.

Beauftragt hat die Staatsanwaltschaft für den Fall vier Fachleute: einen Chemiker, einen Materialexperten und zwei Brandsachverständige.

Die BASF sicherte den Ermittlern am Mittwoch nochmals ihre volle Unterstützung bei der Aufklärung des Unglücks zu. "Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass die BASF die Ermittlungen behindert", betonte Ströber auf Nachfrage des "Mannheimer Morgen".

Unterdessen sucht der Konzern den schwierigen Weg zurück in die Normalität. Allerdings bleibt Tor 15, über das ein großer Teil des Warenumschlags im Ludwigshafener Werk läuft, weiterhin für Lkw gesperrt. Lastwagenfahrer sind aufgefordert , den Parkplatz an der Kläranlage zu nutzen. Dort erhalten sie nach Angaben des Konzerns weitere Anweisungen und werden zur Abfertigung an andere Tore weitergeleitet.

Am Montag vergangener Woche war es gegen 11.30 Uhr bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse im Landeshafen Nord zur Explosion mit mehreren Folgebränden gekommen. Es brannten unter anderem Rohrleitungen, durch die Ethylen und Propylen transportiert wurden. Zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr und ein Matrose eines Tankschiffs kamen ums Leben. Acht Menschen wurden schwerverletzt, 22 Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen.