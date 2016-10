BASF: Brand gelöscht - die Suche geht weiter

Ludwigshafen. Nach der Explosion im Landeshafen Nord der BASF, bei der am Montag zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr umkamen, ist das Feuer in der Nacht zum Dienstag gelöscht worden. Wie der Konzern mitteilte, war es am späten Montagvormittag bei Reparaturarbeiten an einer Rohrleitungstrasse, die die Gase Ethylen und Propylen führte, zu einem Brand und anschließend zur Explosion gekommen. "Wir sind sehr bestürzt, dass Menschen, die alles einsetzen, um Menschen zu retten, bei diesem schlimmen Unfall ihr Leben verloren haben", sagte Arbeitsdirektorin und Vorstandsmitglied Margret Suckale bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Die Gründe für die Explosion blieben zunächst unbekannt.

Acht Menschen wurden bei dem Unglück schwer verletzt, sechs Betroffene intensivmedizinisch versorgt. Es stehe teilweise nicht sehr gut um die Schwerverletzten, wie Stadt-Sprecher Dieter Feid erklärte. Bei Brandverletzungen sei teilweise erst nach mehreren Tagen abzusehen, wie sich der Gesundheitszustand entwickele.

Die Feuerwehrleute, die am späten Montagvormittag das Feuer an der Rohrleitungstrasse löschten, wurden von der heftigen Explosion überrascht, wie BASF-Werksleiter Uwe Liebelt auf Anfrage mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten sich offenbar dem zunächst kleinen Flächenbrand genähert, um die Lage abzuklären - erst dann kam es zur Explosion mit Folgebränden.

Der Inhalt zusammengefasst Bei dem Unglück sind zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr gestorben, acht Menschen wurden schwer verletzt, sechs werden derzeit intensivmedizinisch versorgt.

Ein Mitarbeiter einer externen Firma wird noch vermisst.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Während die Stadt Ludwigshafen erhöhte Messwerte in der Luft meldet, wurde offenbar im Mannheimer Norden keine Schadstoffe festgestellt. Dennoch sollten Anwohner vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

Wie hoch der wirtschaftliche Schaden für die BASF ist, lässt sich offenbar noch nicht absehen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Unglücksursache.

Taucher warten auf Einsatz

Aufgrund großer Hitzeentwicklungen war es den Rettungskräften lange Zeit nicht möglich, sich dem Unglücksort zu nähern. Auch am Dienstag mussten die durch das Feuer glühenden Rohrbrücken gekühlt und Glutnester gelöscht werden. Dazu waren Kräfte der BASF-Werkfeuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen vor Ort. Das Mannheimer Feuerlöschboot pumpte dafür Wasser aus dem Rhein. Das eingesetzte Löschwasser wird nach Angaben von Werkleiter Liebelt der Kläranlage der BASF zugeführt. Im Landeshafen Nord ist zum Rhein hin eine Sperre errichtet.

Das Unglück ereignete sich der BASF zufolge in einem Rohrgraben. Dort liegen zahlreiche Rohre, die Flüssiggase und andere brennbare Flüssigkeiten von und zu den Schiffen transportieren. "Wir haben aktuell noch immer leichten Austritt von Flüssiggasen an den geborstenen Rohren", sagte BASF-Werksleiter Uwe Liebelt am Dienstagmittag. Man habe die undichten Rohre mit Schaum abgedeckt, so Feuerwehrchef Peter Friedrich. Diese Schicht sei etwa einen Meter hoch. Erst wenn aus den Rohren keine Stoffe mehr austreten, könne man den Schaum entfernen und die Unglücksstelle genau in Augenschein nehmen. Das werde mindestens bis Mittwochabend dauern.

Bei den ausgetretenen Flüssiggasen handelte es sich mit großer Sicherheit um Ethylen und Propylen, sagte Liebelt. "Das sind auch fast mit Sicherheit die Stoffe, die gestern an dem Brand beteiligt waren." Ethylen werde unter anderem zur Herstellung von Dämmstoffen und Lösemitteln verwendet, Propylen werde unter anderem bei der Produktion von Autolacken und Klebstoffen benutzt.

Spezialtaucher von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei konnten wegen der Gefahrenlage zunächst nicht im Hafen eingesetzt werden, um nach der vermissten Person zu suchen, wie Feuerwehrchef Friedrich sagte. Ein zeitweise zweiter Vermisster konnte im Krankenhaus identifiziert werden.

Stadt Ludwigshafen meldet erhöhte Messwerte

Am Dienstagmittag meldete die Stadt Ludwigshafen auf ihrer Homepage, Messungen der Feuerwehr hätten erhöhte Werte verschiedener chemischer Substanzen ergeben. Nachdem die Sicherheitshinweise zunächst ausgeweitet wurden, gab die Stadt am Abend jedoch Entwarnung: Eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung sei nun nahezu auszuschließen. Bürger der Stadtteile Pfingstweide, Edigheim, Oppau und Friesenheim könnten sich wieder im Freien aufhalten sowie Fenster und Türen öffnen. Ausnahme sei das Gewerbegebiet Nachtweide: Hier behielten die vorsorglichen Sicherheitshinweise ihre Gültigkeit. Hintergrund waren der Mitteilung zufolge neue Informationen der BASF und Sicherheitsmaßnahmen am Unglücksort.