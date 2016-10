BASF-Explosion: Feuerwehr misst weiter die Luft

Ludwigshafen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen wird auch eine Woche nach der schweren Explosion bei der BASF weiter die Luft auf Schadstoffe untersuchen. "Unser Messwagen wird alle drei Stunden die nördlichen Stadtteile bestreifen", sagte der Beigeordnete der Stadt, Dieter Feid (SPD), am Montag. Dieses Vorgehen werde so lange beibehalten, bis der Chemiekonzern gemeinsam mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt, einen angepassten Messplan vorlege.

Den Angaben zufolge wird der Messwagen also täglich acht bis zehn Fahrten unternehmen und auch in der Nacht unterwegs sein. "Das Wichtige ist: Wir haben bisher, wie auch am Wochenende, keine erhöhten Werte mehr gemessen", so Feid. Kurz nach der Explosion wurde der krebserregende Stoff Benzol an der Werksgrenze festgestellt.

(Von unserem Redaktionsmitglied Marco Pecht)