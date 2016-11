MacBook Pro: Leichter und mit innovativer «Touch Bar»

Berlin (dpa) - «Touch» ist das Zauberwort bei den neuen Laptop-Generationen. Die aktuellen Modelle von Microsoft, Lenovo und anderen Herstellern verfügen inzwischen durchgängig über Bildschirme zum Antippen und Wischen.

Auch Apple spendiert seinem neuen MacBook Pro ein berührungssensitives Display. Dabei handelt es sich aber nicht um den eigentlichen Bildschirm, sondern um einen schmalen Displaystreifen am oberen Rand der Tastatur. In einem ausführlichen Praxistest erwies sich die «Touch Bar» als ein vielversprechendes Eingabeinstrument.

Das schmale OLED-Display ersetzt die Reihe der Funktionstasten auf der Tastatur. Im Praxistest fällt auf, dass die Leiste sich nicht wie ein Bildschirm anfühlt, sondern deutlich griffiger. Die Inhalte der Touch Bar sind gut zu erkennen, auch wenn man nicht rechtwinklig von oben auf die Tastatur schaut, sondern flach von vorne. Die Symbole erscheinen kristallklar und in Farbe - wie aufgedruckt. Der Streifen reagiert als Multi-Touch-Display auf mehrere Eingaben gleichzeitig. Bis zu zehn Eingabepunkte werden erkannt.

Bislang profitieren vor allem Anwendungen von Apple von der Touch Bar. So kann man beispielsweise in der Mail-Anwendung häufig verwendete Befehle wie «Antworten» oder «Als Spam markieren» als Symbol auf die Leiste legen und sie im Arbeitsalltag schneller erreichen als mit der Maus oder einer Tastenkombination.

In der Notizen-App kann man auf der Touch Bar Aufzählungen direkt anwählen. In der Nachrichten-App oder in Mail kann man sich eine lange Reihe von Emoticons anzeigen lassen und das passende Emoji auswählen. Die Fotos-App bietet an, durch viele Bilder zu wischen, um das gesuchte Foto schneller zu finden. Der Hauptmonitor zeigt dabei Vollansichten der Bilder an.

Im Kalender kann man einzelne Wochen schneller anwählen und mit dem Finger Termine verschieben. Im Safari-Browser wischt man durch geöffnete Tabs, von denen die Touch Bar Miniaturansichten anzeigt. In anderen Browsern klappt das noch nicht. Da Apple aber die Programmschnittstelle (API) für Entwickler geöffnet hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Firefox, Google Chrome und andere Programme Bedienelemente für die Touch Bar zur Verfügung stellen. Die Audio-Steuerung (Lauter, Leiser, Aus) bleibt die gesamte Zeit sichtbar, auch wenn man in anderen Programmen arbeitet.

Auch Anwendungen wie Microsoft Office und Adobe Photoshop werden künftig die Tast-Leiste unterstützen, weil Apple die Schnittstelle dafür geöffnet hat. Daher kann man darauf gespannt sein, wie Dritthersteller von Software das neue Feature verwenden werden.

Die Touch Bar ersetzt auch den herkömmlichen Ein/Aus-Schalter. Wenn der Rechner zuvor ausgeschaltet wurde, startet allein das Öffnen des Laptopdeckels den Boot-Vorgang. Mit einem Fingerabdruck-Sensor kann sich der Anwender an dem Rechner anmelden. Der Sensor ermöglicht auch, zwischen verschiedenen Benutzerkonten hin- und herzuwechseln, wenn das MacBook Pro beispielsweise in der Familie oder in der Firma von mehreren Personen genutzt wird. Im Test erwies sich das als ungeheuer praktisch.

Der Fingerabdruck wird mit dem «Secure Element» des neuen T1-Chips von Apple - ähnlich wie beim iPhone - erkannt. Zusammen mit der standardmäßig eingeschalteten Festplattenverschlüsselung bietet Apple damit ein System an, das besonders gut gegen Spionageattacken von außen abgesichert ist. In den USA und einigen anderen Ländern kann man darüber auch via Apple Pay im Web bezahlen. In Deutschland und Österreich ist der Bezahldienst aber noch nicht verfügbar.