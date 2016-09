Bochum (dpa) - Ein Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus hat in der Nacht mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Nach bisherigem Stand seien weitere 15 Menschen verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Sechs schweben in Lebensgefahr.

Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Weitere Unterstützung aus dem gesamten Ruhrgebiet ist angefordert.

Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil brannte völlig aus. Große Teile des Dachs sind zerstört. Wegen der enormen Hitze des Feuers seien Fenster und Möbel geschmolzen, berichteten Augenzeugen. Die Brandursache ist unklar.

Das Feuer war gegen 2.35 Uhr in einem Patientenzimmer ausgebrochen und breitete sich von dort aus auf die gesamte Station aus. Das Universitätsklinikum Bergmannsheil mit rund 650 Betten ist eines der größten Krankenhäuser des Ruhrgebiets.