Zukunftsplan für Realschulen

STuttgart. Vor allem die CDU drängte darauf, die Realschulen besser zu stellen. Eine Benachteiligung gegenüber den Gemeinschaftsschulen solle beendet werden, forderten die Christdemokraten schon in den Koalitionsverhandlungen. In der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag will Grün-Schwarz nach Informationen dieser Zeitung jetzt Verbesserungen bis zum Jahr 2021 für die Realschulen beschließen. Dazu soll auch das Schulgesetz geändert werden. "Den Realschulen wird damit ermöglicht, flexibler auf die Herausforderungen einer zunehmend heterogeneren Schülerschaft zu reagieren", heißt es in der Kabinettsvorlage, die dieser Zeitung vorliegt.

Das ist ein Erfolg für Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Zuletzt gab es in der Koalition noch ein Tauziehen um die von ihr abgelehnte Streichung von Lehrerstellen. Jetzt soll zunächst der Landesrechnungshof die Situation im Schulsystem überprüfen.

Am Dienstag wird Eisenmann jetzt ein Konzept vorlegen, in dem die Zahl der Poolstunden - also Stunden, mit denen die Schulen eigene Schwerpunkte setzen können - an den Realschulen in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden könnten. Ihnen sollen für das Schuljahr 2017/2018 insgesamt 13 Poolstunden je Zug zugewiesen werden. Ein Zug umfasst in der Regel den fünfjährigen Aufenthalt einer Klasse in der Realschule. Damit erhält jede Realschule vier Poolstunden mehr als momentan. Umgerechnet auf alle 429 öffentlichen Realschulen im Südwesten sind ab dem Herbst 2017 dann 257,5 zusätzliche Lehrerstellen nötig.

Drei zentrale Ziele Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will mit Zustimmung des Kabinetts drei zentrale Ziele erreichen. Zum einen soll die Änderung des Schulgesetzes mehr Flexibilität für Realschulen schaffen. Zum anderen soll die Aufstockung der zur Verfügung gestellten Stunden dazu führen, dass Schüler leistungsgerechter unterrichtet werden können. Drittens soll sich die Leistungsmessung in der Orientierungsstufe künftig ausschließlich am mittleren Niveau ausrichten, das zum Realschulabschluss führt. mis

In den Planungen Eisenmanns erhalten die Realschulen im Schuljahr 2018/2019 weitere drei zusätzliche Poolstunden je Zug (154,5 zusätzliche Lehrerstellen). In den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 kommen dann nochmals je zwei zusätzliche Poolstunden dazu. Dies bedeutet eine Aufstockung in den beiden Jahren um 206 Lehrerstellen. Erst dann haben die Realschulen die gleichen Voraussetzungen wie die bestehenden Gemeinschaftsschulen. "Eine Gleichstellung mit der Gemeinschaftsschule würde aus heutiger Sicht einen Aufwuchs auf insgesamt 20 Poolstunden bis zum Schuljahr 2020/2021 bedeuten", so wird das Ziel der Aufstockung in der Kabinettsvorlage beschrieben.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Die Realschulen im Südwesten können sich jedenfalls freuen: Zur Aufstockung der Poolstunden werden sie bis in fünf Jahren 618 zusätzliche Lehrerstellen bekommen. Mit den Poolstunden sollen sie dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Laut den Planungen des Kultusministerium sollen zunächst Schüler ab der siebten Klasse davon profitieren. Mit der zweiten Stufe sollen Achtklässler bessere Unterrichtsbedingungen gewährleistet werden, danach ist geplant, die Schüler besser auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten.

Die CDU-Politikerin Eisenmann kalkuliert im Haushaltsjahr 2017 mit Zusatzkosten in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro. 2018 steigert sich die Mehrbelastung auf mehr als 20 Millionen Euro, ehe sie dann 2021 auf bis zu rund 42 Millionen Euro nach oben geht. Von der Aufstockung profitieren jedoch nicht alle Realschulen. Die Erhöhung der Poolstunden habe "zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bezuschussung der Realschulen in freier Trägerschaft", heißt es in dem angesprochenen Papier.

Schon seit dem laufenden Schuljahr bieten Realschulen auch die Möglichkeit an, nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss zu erwerben. Bisher war dies nur mit einer Schulfremdenprüfung auf einer Hauptschule möglich. Weiter wurde mit den Klassen fünf und sechs eine Orientierungsstufe geschaffen, in der die Schüler noch gemeinsam unterrichtet werden. Erst danach werden zwei Niveaus zugeordnet, an deren Ende dann entweder der Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife steht.