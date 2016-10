Alle Bilder anzeigen Volle Züge und Bahnsteige - wie hier in Berlin - sind keine Seltenheit. © dpa Mehrere hundert Passagiere mussten in Mannheim und Hanau aussteigen. Im Bild ein ICE im Mannheimer Hauptbahnhof. (Archivbild) © Der ICE wird 25

Mannheim. Für mehrere hundert Bahnreisende ist am Wochenende der Bahnhof Mannheim zu einem unfreiwilligen Zwischenstopp geworden: "Die Züge waren einfach zu voll, wir mussten Fahrgäste bitten, mit einem anderen Zug weiterzufahren", sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage dieser Zeitung.

Hintergrund seien viele spontane Buchungen gewesen. Auf dem Online-Buchungsportal würde zwar angezeigt, wenn eine Verbindung stark frequentiert sei, Tickets könnten aber dennoch gebucht werden. Den Angaben zufolge haben die Züge planmäßig auf dem Weg in den Norden Deutschlands in Mannheim gehalten und die Passagiere konnten ihre Fahrt mit anderen regulären Verbindungen fortsetzen. "Länger als 15 bis 20 Minuten hat niemand gewartet", schätzte der Bahnsprecher. Die betroffenen Personen sollen jetzt einen Kulanzgutschein in Höhe von 25 Euro bekommen.

Von der Überfüllung seien am Samstag mehrere Züge betroffen gewesen - die genaue Anzahl konnte die Bahn nicht mitteilen. Zum letzten unfreiwilligen Stopp sei es am Sonntagmittag gekommen. Rund 100 Fahrgäste stiegen aus. Einen Zwischenhalt gab es auch im hessischen Hanau bei einer Verbindung nach München.

"Wenn in den Gängen überhaupt kein Platz mehr ist und die Türen nicht mehr erreicht werden können, ist der Zug zu voll", erklärte der Bahnsprecher. Das Zugpersonal würde dann Durchsagen machen und die Passagiere bitten, beim nächsten Halt auf andere Verbindungen auszuweichen. Wegen der Ferienzeit und der Brückentage seien im Moment besonders viele Menschen mit der Bahn unterwegs. mpt