Zschäpe redet zum ersten Mal

Beate Zschäpe betritt gestern den Sitzungssaal des Oberlandesgerichts. © dpa

München. Die Überraschung war am 313. Verhandlungstag im Münchner NSU-Prozess perfekt: Beate Zschäpe äußerte sich gestern das erste Mal persönlich vor Gericht. In einer kurzen, hastig verlesenen Erklärung räumte die 41-Jährige ein, sich bis Ende der 1990er Jahre durchaus mit "nationalistischem Gedankengut" identifiziert zu haben. Das sei danach für sie aber immer unwichtiger geworden und spiele heute keine Rolle mehr. Zugleich bedauerte sie das "Fehlverhalten" von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und verurteilte, was diese ihren Opfern und deren Familien "angetan haben". Auch ihr eigenes Verhalten bewertete sie kritisch. "Heute beurteile ich Menschen nicht nach Herkunft und politischer Einstellung, sondern nach Benehmen", erklärte die Hauptangeklagte weiter. Dinge wie "Angst vor Überfremdung" seien ihr nicht mehr wichtig.

Erklärung abgelesen

Mit der etwa eine Minute währenden Erklärung, die sie vom Blatt ablas, brach die mutmaßliche Rechtsterroristin endgültig ihr Schweigen im NSU-Verfahren. Damit verweigert nur noch der Angeklagte André E. vor Gericht seine Aussage. Allerdings enthält Zschäpes Erklärung nichts, was nicht schon bekannt ist.

Bereits im vergangenen Dezember hatte sie erstmals über einen ihrer beiden neuen Anwälte eine Stellungnahme verlesen lassen und damals ihre Mitschuld an den zehn Morden sowie den Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen von Mundlos und Böhnhardt bestritten. An dieser Haltung ändert auch die gestrige Äußerung nichts.

Auch damals entschuldigte sie sich bei den NSU-Opfern und deren Angehörigen. Gestern bekräftigte ihr Verteidiger Hermann Borchert, dass Zschäpe Fragen der Opfer und von deren Angehörigen nicht beantworten werde. Entsprechend kritisch reagierten die Nebenkläger. Einige von ihnen sehen in der Erklärung der mutmaßlichen Rechtsterroristin eine Ohrfeige für diese Menschen und ihre ermordeten Angehörigen.

Der gestrigen Äußerung war am Dienstag und Mittwoch die Möglichkeit für Zschäpe vorausgegangen, sich mit ihren Vertrauensanwälten, Hermann Borchert und Mathias Grasel, zwei Tage lang im Gefängnis München-Stadelheim mit noch offenen Antworten auf Fragen des Gerichts zu befassen. Richter Manfred Götzl hatte in der Vorwoche diese beiden Verhandlungstage abgesetzt, um ihren Verteidigern die Gelegenheit zu geben, möglichst schnell die gewünschten Antworten mit ihrer Mandantin zu erarbeiten.

Zschäpe ließ vor ihrer eigenen Stellungnahme in einer von Borchert vorgetragenen Erklärung noch einmal Antworten auf Fragen des Gerichts verbreiten. Allerdings konnte sie unter anderem nichts dazu sagen, wie Mundlos und Böhnhardt die zehn Opfer für ihre Morde ausgewählt hatten. Damit bleibt die 41-Jährige ihrer Strategie treu, immer erst im Nachhinein von den Verbrechen erfahren zu haben. Ihre Alt-Anwälte, Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl hatten bis Sommer 2015 ihrer Mandantin geraten, sich nicht zu den Tatvorwürfen zu äußern. Erst als mit Mathias Grasel und Hermann Borchert zwei weitere Anwälte die Verteidigung mit übernahmen, änderte sich die Strategie.

Seit Mai 2013 verhandelt der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in München den sogenannten NSU-Prozess. Die Hauptangeklagte gilt als letzte Überlebende der mutmaßlichen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU). Die Gruppierung wird für zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge sowie 15 Raubüberfälle verantwortlich gemacht.

Zschäpe ist unter anderem wegen Mittäterschaft angeklagt. Sie und der Mitangeklagte Ralf Wohlleben sitzen seit November 2011 in Untersuchungshaft. Die Verbrechen des NSU waren bekannt geworden, nachdem am 4. November 2011 das Wohnmobil von Mundlos und Böhnhardt nach einem Raubüberfall in Eisenach von der Polizei entdeckt worden war. Daraufhin sollen sie sich erschossen und das Fahrzeug in Brand gesteckt haben.

Dem früheren NPD-Funktionär Wohlleben und dem Angeklagten Carsten S. wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord vor. Sie sollen die Tatwaffe für die NSU-Morde mit beschafft haben. Carsten S. hat sich und Wohlleben mit seiner Aussage vor Gericht schwer belastet. Die zwei weiteren Angeklagten müssen sich wegen Unterstützung der mutmaßlichen Terrorzelle verantworten. (Kai Mudra arbeitet für die "Thüringer Allgemeine" in Erfurt und beobachtet den Zschäpe-Prozess)