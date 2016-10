Verlosung

Samy Deluxe und die DLX BND sind derzeit auf I "Berühmte Letzte Worte"- Tour und gastieren am Mittwoch, 26. Oktober, in der Würzburger Posthalle. Zusammen mit seiner fulminanten Live-Band und dem Echo-Preisträger Florian Weber am Piano nimmt Samy Deluxe alle stilgerecht mit auf die Reise: Rap in… [mehr]