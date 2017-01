Zahl der Drogendelikte auf Südwest-Schulhöfen fast verdreifacht

Drogendelikte an Schulen nehmen in vielen Bundesländern deutlich zu. Vor allem Cannabis ist ein Problem. (Symbolbild)

Stuttgart. Auf Schulhöfen in Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Drogendelikte in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Nach Angaben des Innenministeriums waren es 2011 noch 348 Fälle, 2015 schon 939. Vor allem Cannabis ist ein Problem. Laut Landeskriminalamt fallen zwei Drittel aller angezeigten Verstöße darauf. Ein Sprecher weist darauf hin, dass sich die Zahlen auf die Schule als Tatort beziehen. "Das heißt nicht, dass die Konsumenten zwangsläufig Schüler sind." Auch gab es im vergangenen Jahr weniger Fälle. Eine konkrete Zahl dazu gibt es aber noch nicht.

Die Landesstelle für Suchtfragen verzeichnet jedenfalls mehr junge Erwachsene, die sich wegen Cannabis-Konsums an die Beratungsstellen wenden - trotz vieler Suchtpräventionsprogramme an Schulen. Christa Niemeier, Referentin für Suchtprävention, betont aber: "Ich finde es problematisch, aus der erfassten Zahl der Drogendelikte einen Rückschluss auf die Qualität der Programme zu ziehen." Eine Rolle spiele beim Vergleich der Fallzahlen etwa die Kontrolldichte. Das Landeskriminalamt bestätigt, dass verstärkte Kontrollen immer auch zu höheren Zahlen führen. Laut Niemeier probieren und experimentieren viele Jugendliche, ohne dass man gleich von Sucht sprechen müsse. Ihr ist es ein Anliegen, vor allem mehr Eltern für das Thema zu sensibilisieren. "Die Haltung der Eltern ist die allerwichtigste Suchtprävention."

Auch in anderen Teilen Deutschlands hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Delikte fast verdreifacht - wenn auch auf niedrigerem Niveau. Sie ist von 42 im Jahr 2011 auf 109 im Jahr 2015

gestiegen. Die Landeskriminalämter Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle (in NRW von 443 auf 897 Delikte, in Sachsen von 69 auf 128), ähnlich stark sind auch die Zuwächse in Thüringen. In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen ist ein leichter Anstieg festzustellen. Im Fokus steht auch dort die Droge Cannabis.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht vor allem in der "gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis" einen wichtigen Aspekt dieser Entwicklung. "Insbesondere bei jungen Menschen stehen Prävention und Aufklärung im Vordergrund."

Inwieweit vor allem die Cannabisprävention erfolgreich ist, wird derzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München untersucht. "Es wird viel in Sachen Prävention gemacht. Aber ob das alles nachhaltig und wirksam ist, dahinter steht ein großes Fragezeichen", sagt die Psychologin Eva Hoch. "Wir wissen zum Beispiel nicht, ob die Risiko-Bereitschaft nach der Thematisierung in der Schule steigt." In Deutschland gebe es rund 32 000 solcher Präventionsmaßnahmen. (dpa)