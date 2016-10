Wut auf Wladimir Putin vereint die EU

Kanzlerin Angela Merkel (r.) mit der britischen Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel. © dpa

Brüssel. "Was in Aleppo mit russischer Unterstützung passiert, ist unmenschlich", betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Brüssel. Da hatte das Gipfeltreffen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs noch gar nicht angefangen. "Die russische Aggression darf nicht hingenommen werden. Wir brauchen mehr Druck auf Russland", unterstrich die britische Premierministerin Theresa May, als sie eintraf. Der estnische Ministerpräsiden Taavi Roivas wurde besonders deutlich: "Die Russen dürfen Aleppo nicht zu einem zweiten Grosny machen", meinte er in Anspielung auf den Krieg in Tschetschenien, wo Moskaus Truppen in den 1990-iger Jahren die Hauptstadt als Trümmerwüste hinterließen.

Dass Präsident Wladimir Putin kurz vor dem Brüsseler Treffen die Waffenruhe bis Samstag verlängert hatte, konnte niemanden beeindrucken. "Wir wollen schnellstmöglich einen dauerhaften Waffenstillstand, nicht nur für Stunden", sagte Merkel. Der Katalog möglicher Sanktionen schien schnell gefunden, doch die letzte Entscheidung soll erst im Dezember fallen: Sollten die Grausamkeiten in und um Aleppo nicht gestoppt werden, will die Union die Führungsclique rund um den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sowie die Unterstützer Syriens mit Einreiseverboten belegen und deren zum Teil erhebliches Vermögen auf europäischen Banken einfrieren. Russland wird ausdrücklich als einer der Verbündeten genannt, der mit den Strafen getroffen werden soll.

"Es geht nicht um mehr Geld"

Im Angesicht der Bedrohungen von außen, findet die EU offenbar eine neue, überraschende Geschlossenheit wieder. Zwar wurde am gestrigen Abend auch noch einmal über die umstrittene Flüchtlingspolitik gesprochen, bei der vor allem die Kanzlerin klar machte, was sie bei ihrer Afrika-Reise von den dortigen Regierungsvertretern gehört hatte: "Es geht nicht um mehr Geld, sondern um konkrete Perspektiven. Deshalb müssen wir uns auch fragen, ob unsere bisherige Entwicklungshilfe effizient ist."

Allerdings geriet Deutschland unter Druck, weil Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen sowie Italien von der Bundeskanzlerin forderten, die Grenzkontrollen zu beenden. Es gebe das Problem der illegalen Migration nicht mehr, argumentierten ausgerechnet die, die (abgesehen von Italien) ohnehin keine Flüchtlinge aufnehmen. Für einen echten Streit aber taugte der Punkt nicht.

Zu diesem Eindruck passte auch das Echo auf den ersten Auftritt der neuen britischen Premierministerin Theresa May. Mehr aus protokollarischen Gründen habe man ihr beim Abendessen einen "Info-Point" zugestanden, also die Möglichkeit, zu den Kollegen zu sprechen. Dabei war das, was May auf ihrem Sprechzettel hatte, schon vorher durchgesickert. Erstens: Der Brexit ist eine beschlossene Sache, eine neue Abstimmung gibt es nicht. Zweitens: Großbritannien will auch nach dem Brexit starke Beziehungen zur EU pflegen. Drittens: In den Gesprächen solle das bestmögliche Ergebnis für beide Seiten erreicht werden.

Es war offen, ob die Gipfelteilnehmer wenigstens ein konkretes Ergebnis vorlegen können, wenn sie heute auseinandergehen. Der Handelspakt mit Kanada (Ceta) stand auf der Kippe, weil die belgische Region Wallonie bis gestern Abend die Zustimmung verweigerte.