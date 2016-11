Wohl steuerloser Flug ins Meer

Sydney. Die vor zweieinhalb Jahren verschwundene Malaysia-Airlines-Boeing mit der Flugnummer MH370 ist wahrscheinlich nach einem unkontrollierten Sturzflug im Meer versunken. Zu diesem Schluss kommen Experten in einer neuen Analyse, wie sie gestern berichteten. Es ist das erste Mal, dass Experten eine klare Schlussfolgerung aus der Analyse eines der mehr als 20 inzwischen identifizierten Trümmerteile gezogen haben. Das bei Tansania angespülte Teil zeige, dass die Landeklappen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ausgefahren waren. Das wäre der Fall gewesen, wenn ein Pilot versucht hätte, das Flugzeug auf dem Wasser zu landen. "Dies bedeutet, dass die Maschine nicht auf eine kontrollierte Landung ausgerichtet war", sagte Peter Foley von der Behörde für Transportsicherheit (ATSB) in Canberra.

"Jeder kann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, ob jemand das Flugzeug am Ende unter Kontrolle hatte." MH370 war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord spurlos verschwunden. Satellitendaten legen nahe, dass die Maschine noch stundenlang Richtung Süden flog. Ermittler vermuten, dass sie im Indischen Ozean westlich von Australien abstürzte, als der Treibstoff zu Ende war. Neben den Trümmerteilen wurden auch Satellitendaten neu ausgewertet. "Danach zu schließen, sank die Maschine beim Auffangen des letzten Signals mit hoher und steigender Geschwindigkeit", sagte ATSB-Sprecher Dan O'Malley. "Solche Sinkraten sind bei einer am Ende des Flugs nicht mehr kontrollierten Maschine zu erwarten."

Zahlreiche Spekulationen

Niemand weiß, was an Bord passierte. Der Kontakt brach nach rund einer Stunde ab. Deshalb gibt es zahlreiche Spekulationen, von Entführung über Suizidabsicht eines Piloten bis zu technischen Problemen. Die Theorie, dass ein Pilot womöglich noch versuchte, die Maschine auf dem Meer zu landen, konnte zumindest bislang nicht ausgeschlossen werden. Nach dem Wrack wird seit zwei Jahren vergeblich gesucht. Die Suche in dem 120 000 Quadratkilometer großen wahrscheinlichen Absturzgebiet soll im Januar abgeschlossen werden. Nach Angaben des australische Senders ABC wird sie womöglich fortgesetzt. dpa