Der braune Sarg mit der Leiche von Rosa Torres wird schweigend die Straße hochgetragen. Sie war erst 43 Jahre alt. So früh klopft der Tod in Vilcabamba eher selten an die Tür. "Helado, Helado", ruft ein Eisverkäufer am Eingang zum Friedhof den Sargträgern zu. "Gehirntumor. So jung sterben bei uns nur wenige", meint William Benítez, 56, der im Trauerzug mitläuft. "Eigentlich ist 100 hier der Durchschnitt."

Okay, das meint er nicht ganz ernst, denn sein Vater wurde auch "nur" 84, seine Mutter 86. Vilcabamba, in einem auf 1700 Meter gelegenen fruchtbaren Tal im Süden Ecuadors, hat weltweit Schlagzeilen gemacht wegen der hohen Dichte an uralten Menschen. Als "Tal der 100-Jährigen", als Ort der Langlebigkeit dank des besonderen Klimas ist Vilcabamba bekannt - die Hauptstraße heißt "Avenida de Eterna Juventud", Straße der ewigen Jugend.

Wahrheit oder Fiktion?

Ecuador

In dem 5000-Einwohner-Ort scheint aber auch der von Gabriel García Márquez wunderbar geprägte "Realismo Mágico" zu Hause zu sein, der magische Realismus. Wahrheit und Fiktion verschwimmen hier. So meint Benítez: "Der älteste Bewohner ist Miguel Carpio, er wurde 136." Der Ort wirbt mit seinem Mythos gezielt um Touristen - mit Erfolg. Die US-Anthropologen Richard Mazess und Sylvia Forman sind dem "Fall Carpio" schon vor 35 Jahren auf den Grund gegangen. Sie fanden heraus, dass Carpio zum Beispiel sein Alter mit 121 angab, als er erst 87 war. Und gemäß des von ihm genannten Geburtsdatums müsste seine Mutter fünf Jahre nach seiner Geburt geboren worden sein. Fazit der Forscher: Es gebe hier einen ausgeprägten Hang zur Übertreibung.

Aber ein Streifzug durch Vilcabamba zeigt zweierlei: Es gibt hier wirklich einige steinalte Menschen, mehrere Generationen leben unter einem Dach. Und der Ruf hat zu einer Ansiedlung von US-Rentnern und Hippies geführt.

Das Leben pflegt man hier, das Sterben nicht so sehr. Auf dem Friedhof liegt Müll, Kreuze sind umgekippt. Auf den meisten steht nur das Todesdatum. Die älteste hier begrabene Person ist Lucila Guerrero: 107 Jahre, geboren 1906, gestorben 2013. Wissenschaftler sind sich uneins über die Gründe der Langlebigkeit - von fett- und kalorienarmer Ernährung (Yuca, Bananen, Guayabas, Bohnen, Getreide, Mais) über wenige Menschen mit Herzproblemen bis zu einer besonderen Knochenbeschaffenheit reichen die Erklärungsversuche.

Einhellige Meinung der Bewohner ist, dass das Klima des ewigen Frühlings (ganzjährig 18 bis 22 Grad), die Ernährung mit Produkten der Region und das heilende, nährstoffreiche Wasser des Rio Capamaco lebensverlängernd wirken. Aber es gibt immer weniger Hundertjährige - sagen die Bewohner unisono, aktuelle Statistiken kann die Gemeinde auf Anfrage nicht liefern. Als Grund sehen die Bewohner schlechte Einflüsse von außen - auch hier hätten hormonbehandelte Hühnchen und ungesunde Nahrung Einzug gehalten.

Obst und viel Gemüse

Aber einige Uralte gibt es noch. Zum Beispiel Timotheo Arbolera, 101. Er sitzt hoch oben am Fluss auf einer Bank vor dem Haus. Den ganzen Tag. "Ich war nie krank, habe immer auf dem Feld gearbeitet, Kaffee und Bananen gepflanzt." Alkohol? "Nur ab und zu einen Zuckerrohrschnaps." Wie so viele hier, liebt er zu besonderen Tagen ein gegrilltes Meerschweinchen. Und dann ist da noch der Älteste von allen. Er lebt seit jeher nur von dem, was die Natur hergibt, sehr abgelegen. Das Auto schlängelt sich durch das saftgrüne Tal, irgendwann gibt es nur noch eine Schotterpiste, dann kommen plötzlich ein paar Häuser. Auf der staubigen Straße steht José Javier Delgado Jaramillo mit seiner Frau, María Mercedes Retete.