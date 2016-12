Handball

Bis zur WM-Pause hat es das Programm der Rhein-Neckar Löwen in sich: Am Samstag (19 Uhr/SAP Arena) kommt Aufsteiger HC Erlangen in die SAP Arena, danach geht es am nächsten Mittwoch zum Schlagerspiel nach Kiel und am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Magdeburg. [mehr]