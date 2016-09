Ameisen – Überlebenskünstler auf sechs Beinen

Selbst in einem dunklen Bunker gehen Ameisen ihrer Arbeit nach. © dpa

Kalt, karg, dunkel und ausweglos - polnische Wissenschaftler berichten von einer Ameisenkolonie, die schon seit Jahren in einem verlassenen Atomwaffenbunker lebt. Die fleißigen Insekten unternehmen alles, um ihren Nachwuchs hochzupäppeln. Obwohl es den gar nicht geben kann.

Das polnische Städtchen Templewo liegt nicht gerade am Nabel der Welt, aber dafür nur eine Autostunde entfernt von der deutschen Grenze. Weswegen die Sowjet-Armee dort einen Bunker für ihre Atomwaffen hinsetzte. Doch 1992 wurde der Betonklotz leergeräumt, und seitdem holt ihn sich die Natur zurück. Heute muss man schon genauer hinsehen, um ihn unter dem dichten Pflanzengestrüpp überhaupt noch zu erkennen. Und drinnen haben sich Fledermäuse ihr Winterquartier eingerichtet.

Ins Verlies gestürzt

Die Flugsäuger weckten das Interesse finnischer und polnischer Forscher, die dem Bunker deshalb 2013 einen Besuch abstatteten. Zu ihrer Überraschung entdeckten sie dabei in einem Belüftungsschacht eine Ameisenkolonie. Sie stammte, wie man ermitteln konnte, von einem oberirdischen Waldameisenhaufen in der Nähe. Einige seiner Bewohner waren offenbar bei ihren Exkursionen durch den verrosteten Deckel des Schachts in die Tiefe gestürzt, und weil sie eben - anders als Fledermäuse - nicht fliegen können, kamen sie nicht mehr heraus.

Die Forscher beschlossen, die Kerkerkolonie nicht mehr aus den Augen zu lassen. Doch eigentlich waren sie davon überzeugt, dass sie schon bald verschwinden würde. Denn in dem drei Mal 1,2 Meter großen Schacht fehlte es an Nahrung, und es war dort durchgehend kälter als zehn Grad, was für ein Insekt, das auf Wärme von außen angewiesen ist, alles andere als ein ideales Klima ist.

Doch die Kolonie gedieh prächtig. Laut einer aktuellen Volkszählung der Forscher leben mittlerweile knapp eine Millionen Arbeiterinnen in dem Schacht. Und sie sind sehr fleißig. Denn ein Jahr zuvor hatten die Zweibeiner bei ihren Untersuchungen den angehäuften Erdhügel der Sechsbeiner schwer beschädigt. "Doch bei unserem nächsten Besuch war er wieder völlig intakt", erklärt Studienleiter Wojciech Czechowski, "die Ameisen hatten ihn repariert". Wie sie überhaupt alles tun, um ihren Bau für die Nachwuchspflege instand zu halten - und das, obwohl sie, aufgrund fehlender Königin, überhaupt keinen Nachwuchs haben können.

Bleibt die Frage, wovon sich die Fleißarbeiterinnen in ihrem Verlies ernähren. Appetitlich jedenfalls dürfte es nicht sein. Denn in dem Schacht fand man Milben, die sich von toten Ameisen ernähren - und die ihrerseits den lebenden Ameisen als Futter dienen könnten. Außerdem fällt von oben immer wieder Fledermauskot hinab, was dort schon fast ein Festmahl darstellt. Dass sie hingegen zu Kannibalen werden oder ihre verstorbenen Artgenossen vertilgen, ist unwahrscheinlich. "Wir fanden am Rand der Kolonie einen Ameisenfriedhof, der aus schätzungsweise zwei Millionen Kadavern bestand", so Czechowski. Dies spricht dafür, dass sich die Tiere untereinander in Ruhe lassen.

Noch erstaunlicher als ihr Speiseplan ist aber, dass die Kolonie zahlenmäßig zugelegt hat. Denn ohne Königin gibt es keine Nachkommen. Dafür gibt es nur eine Erklärung: Die Vermehrung durch Zuzug. Es fallen also von oben immer genug Ameisen durch den rostigen Schachtdeckel, dass die Zahl der sterbenden Tiere unten mehr als ausgeglichen wird. dpa