Wenig Freude an teurer Anlage

Ludwigshafen. TDI - so heißt abgekürzt der Stoff, aus dem die Alpträume der BASF-Verantwortlichen sind. Toluoldiisocyanat lässt sich von Laien nur mit Mühe schreiben. Die Fachleute wiederum haben Probleme damit, die neue, etwa eine Milliarde Euro teure TDI-Anlage des Ludwigshafener Chemiekonzerns in Gang zu kriegen. Seit Montag ist sie vorübergehend abgeschaltet.

Ursprünglich hatte der Ludwigshafener Chemiekonzern deren Start für Ende 2014 angekündigt. Es wurde später: "Symbolisch nahmen wir den Betrieb im November 2015 auf, offiziell dann Anfang August 2016 mit der letzten Stufe", sagte ein Firmensprecher dieser Zeitung. Zwischendurch seien aber schon einzelne Stufen der Anlage angelaufen. Unter dem Strich macht das eine Verspätung von etwa eineinhalb Jahren. Schuld daran seien unter anderem der Fund einer Fliegerbombe auf der Baustelle und die damit verbundene Suche nach Blindgängern, aber auch der Bau einer solchen Anlage bei laufendem Betrieb.

Ende September war dann der Vorwurf aufgekommen, die BASF habe vertuschen wollen, dass am 15. Juni 2016 in der Sicherheitskammer - der wichtigsten Schutzmaßnahme beim Umgang mit Phosgen - einer TDI-Anlage der giftige Stoff ausgetreten sei. Der Vorfall klingt ähnlich wie der, den die BASF am Montag der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt telefonisch meldete - und gestern öffentlich mitteilte. Demnach gab es am Wochenende einen technischen Defekt in der geschlossenen Sicherheitskammer mit Spuren von giftigem Phosgen. "Alle Sicherheitssysteme haben funktioniert", betonte der BASF-Sprecher. "Aus unserer Sicht war die Mitteilung in Ordnung", sagte Ulrike Schneider von der SGD dieser Zeitung. Es liege kein Störfall vor.

Über die Ursache des Defekts will die BASF nicht spekulieren. Vor Wochen war bekanntgeworden, dass das Chemie-Unternehmen mit der Qualität eines Teils der gelieferten Dichtungen, Pumpen und Verdichter unzufrieden ist. Auch das verzögerte den Start der TDI-Anlage, der größten Investition der BASF in ihrem Stammwerk. TDI dient als Grundstoff zur Herstellung von Schaumstoff, der unter anderem für Matratzen, Polster, in Autositzen und Schuhsohlen verwendet wird.

"Kleinere Mängel"

Zum Fall vom 15. Juni 2016 gab die SGD gestern die Ergebnisse ihrer Untersuchung bekannt. "Dabei haben wir nur kleinere Mängel beim Arbeitsschutz gefunden", sagt Ulrike Schneider. Und: "Die Sicherheitskammer hat funktioniert, es ist nichts ausgetreten." Die SGD geht davon aus, dass kein Mitarbeiter mit Phosgen in Kontakt gekommen ist.

Als Konsequenz legte die Behörde fest, dass beim Betreten der Sicherheitskammer eine Filtermaske mit Phosgensticker getragen werden muss, der sichtbar warnt, außerdem ein Phosgendosimeter. Wird in der Kammer gearbeitet, muss zusätzlich für eine Versorgung mit Atemluft gesorgt sein. Bis Jahresende hat die BASF alles Nötige umzusetzen und über den Stand zu berichten.