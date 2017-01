Vorentscheidung über Hahn

Mainz. Der defizitäre Regionalflughafen Hahn im Hunsrück soll im zweiten Anlauf verkauft werden - und wieder sind Chinesen im Spiel. Doch im Gegensatz zum gescheiterten ersten Versuch bestehen diesmal wohl keine Zweifel an deren Seriosität. Die große chinesische Fluggesellschaft HNA, die selbst schon 13 Flughäfen betreibt, soll zusammen mit dem pfälzischen Unternehmen ADC des ehemaligen Mainzer Wirtschaftsstaatssekretärs Siegfried Englert zum Zuge kommen. Das Konsortium wurde aus den drei zuletzt verbliebenen Bietern für die letzte Runde der Verkaufsverhandlungen ausgewählt, die bis Februar abgeschlossen werden sollen.

Zahlen wollten der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (Bild/SPD) und der von ihm beauftragte Berater Martin Jonas gestern nicht nennen. Doch das Angebot habe sich nach genauer Auswertung eindeutig als das beste erwiesen. Der Kaufpreis sei, selbst wenn man das bereits vom Land ausgezahlte Gesellschafterdarlehen von 1,5 Millionen Euro abzieht, eindeutig positiv, versicherten sie.

Land verdient am Verkauf

Sprich: An dem Verkauf selbst verdient das Land als bisheriger Haupteigentümer des Flughafens noch. Langfristig wird aber auch der neue Käufer nicht ohne Beihilfen auskommen, denn das Defizit am Hahn wird voraussichtlich noch auf Jahre hin bestehen. Daran ändert auch nichts, dass die HNA selbst schon je drei Fracht- und drei Passagierflüge pro Woche zwischen dem Hahn und China angekündigt hat. Die reichen bei weitem nicht aus, um den Flughafen wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen, wie Lewentz und Jonas einräumten. Klar ist nach ihren Angaben, dass auf dem Käufer ein erheblicher Kostendruck lastet, der wohl auch mit Einsparungen gemindert werden muss. Ob das Entlassungen am Hahn bedeutet, wird der neue Käufer entscheiden, der aber auf jeden Fall auch der EU einen Businessplan vorlegen muss, schon um Beihilfen auch rechtmäßig in Anspruch nehmen zu dürfen.

Die EU sei aber über jeden Schritt des Verkaufsprozesses laufend informiert worden, heißt es. Erst nach einem weiteren Gespräch mit der Wettbewerbbehörde in Brüssel am Freitag wurden HNA und ADC auch als der Bieter bekanntgegeben, mit dem die abschließenden Gespräche geführt werden sollen.

Überraschend gaben Lewentz und Jonas bekannt, dass die privatrechtlich organisierte, finanziell aber vom chinesischen Staat getragene HNA die Mehrheit des Konsortiums mit der ADC Vermögensverwaltung übernehmen will, die Rede ist von vermutlich 51 Prozent. Im Gegensatz zum ersten Verkaufsverfahren im vorigen Jahr, bei dem ADC als Bieter zunächst nicht zum Zuge kam, ist der finanzstarke chinesische Partner also diesmal "dominant", wie es hieß. Allerdings - noch ist der Vertrag nicht unter Dach und Fach. Noch sei eine Reihe von Fragen zu klären, sagte Jonas vom Beratungsunternehmen Warth & Klein Grant Thornton.

Andere Bieter stehen bereit

Vorsorglich sei auch der auf Platz 2 eingestufte Bieter daher gebeten worden, sich im Fall des Scheiterns der Gespräche mit dem Favoriten weiter zur Verfügung zu halten. Bei den beiden anderen Bietern neben HNA/ADC soll es sich dem Vernehmen nach um das amerikanisch-chinesische Konsortium American Machinery und die finanzkräftige MSG Holding aus Kasachstan handeln.

Zuvor war bereits das Rüsselsheimer Frachtunternehmen Cargo Movers mit dem chinesischen Investor Jonatah Pang ausgeschieden, der den ehemaligen Militärflughafen Parchim in Mecklenburg-Vorpommer erworben hatte, ohne dass bislang aus dem erhofften Aufschwung dort etwas geworden wäre.