Verzweifelter Kampf um GE-Jobs

Mannheim. Der Kampf der Mitarbeiter am Mannheimer Standort von General Electric (GE) um ihre Arbeitsplätze wird immer verzweifelter. Mehrere Hundert von ihnen bildeten gestern eine Menschenkette um das Werk herum, um es symbolisch vor der Schließung zu schützen. "Die Stimmung ist sehr schlecht", sagte etwa Ulrich Schwarz, Mitarbeiter aus der Mechanik. Bei der Betriebsversammlung am Morgen habe sich nicht mal ein Mitglied der Geschäftsleitung blicken lassen. "Wir sind gekommen, um Fragen zu stellen, aber niemand war da", kritisierte auch Waldemar Furgol aus der Logistik.

"Die wollen keine Konkurrenz"

Allzu große Hoffnungen haben die Mitarbeiter aber ohnehin nicht mehr. Nicht einmal an einen Investor, für den sich zuletzt sogar Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) stark gemacht hatte, wollen die Beschäftigten noch glauben. "Die Geschäftsführung tut jetzt vielleicht so, als ob sie das ernsthaft prüft, aber weiß doch schon jetzt, dass nicht dabei herauskommt", findet Ralf Kühnl aus der Werkslogistik. "Die wollen doch keinen Konkurrenten aufbauen", meint auch Furgol.

Sparpläne in Europa GE will europaweit bis Ende 2017 rund 6500 Stellen abbauen. Laut Geschäftsführung gibt es dazu in allen betroffenen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland - eine Vereinbarung. Hierzulande will GE 1700 Arbeitsplätze streichen. Die Hauptlast soll auf Mannheim entfallen, wo etwa 1060 Jobs bedroht sind. Laut Betriebsrat droht sogar die vollständige Schließung. Die Fabrik am Mannheimer Standort, wo Gas- und Dampfturbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll in jedem Fall geschlossen werden.

Immerhin haben Betriebsrat und IG Metall den Glauben an eine Investorenlösung noch nicht aufgegeben. Beide stellten gestern ein Eckpunktepapier vor, dass man mit einer Investorengruppe, hinter der der chinesische Stahlkonzern Baosteel und die Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek stehen, abgeschlossen habe. Es sehe nicht nur die Übernahme des Mannheimer Werkes vor, sondern auch eine vierjährige Standort- und Beschäftigungsgarantie, erläuterte Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim. Allerdings nehme man der Geschäftsführung nicht richtig ab, die Übernahmepläne ernsthaft zu verfolgen.

Auf dem Verhandlungsweg dürfte dagegen kaum noch etwas zu erreichen sein. "Ich rechne jeden Tag mit Post vom Arbeitsgericht", sagte Konzernbetriebsratschefin Elisabeth Möller. Zuvor hatte die Geschäftsführung nach dem Scheitern der Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern angekündigt, den Fall nun gerichtlich klären zu lassen.

Allerdings sehen sich Betriebsrat und Gewerkschaft nicht als Schuldige in dem festgefahrenen Streit. "Die Arbeitgeber haben die Verhandlungen zum Scheitern gebracht", sagte Götz. "Wir haben eine Vielzahl von Kompromissen angeboten, aber was von uns verlangt wurde, war einfach zu viel." So plane GE mittlerweile, den Standort Mannheim komplett zu schließen und nicht nur mehr als 1000 Stellen abzubauen. Ein Sprecher des US-Konzerns widersprach jedoch: Eine solche Forderung sei nirgendwo vermerkt, sagte er.

Auch der Ton in der seit Jahresbeginn laufenden Auseinandersetzung wird zunehmend rauer. "General Electric hat jeglichen Bezug zu unserem Rechtsstaat und unseren Sozialstandards verloren", meinte Götz. Gegen Vertreter des Betriebsrats würden regelrechte "Hetzkampagnen" geführt, die "übelste Art der Auseinandersetzung". "Man will mich mit persönlichem Mobbing zum Aufgeben zwingen", sagte Möller. "Ich habe Drohbriefe erhalten und Strafanzeige gegen den Vorstand gestellt."

Immerhin scheint der Betriebsrat großen Rückhalt in der Belegschaft zu genießen. "Wir stehen voll und ganz hinter unserem Betriebsrat", sagte gestern etwa Elisa Richter aus der Turbinenfabrik, die Mitte des Jahres geschlossen werden soll. "Er hat es immer wieder geschafft, uns zusammenzubringen". Die harte Haltung des Betriebsrats sei das einzig Richtige, findet auch Waldemar Furgol aus der Logistik.

Zu erwarten sei nun, dass das Arbeitsgericht Mannheim eine weitere Einigungsstelle einsetze, von deren Verhandlungserfolg Möller aber wenig überzeugt ist. "Das würde mich sehr wunder". Stattdessen setze man weiter auch "alles, was politisch und rechtlich möglich ist", sagte Götz.