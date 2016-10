Südkabel rüstet sich für Kurzarbeit

Südkabel produziert hauptsächlich in der Erde verlegt Stromkabel. Viele Kunden kommen aus den Golf-Staaten. © prosswitz

Mannheim. Bei dem Mannheimer Traditionsunternehmen Südkabel droht in den kommenden Wochen und Monaten Kurzarbeit. Man habe mit den Arbeitnehmervertretern deshalb eine entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen, bestätigte Geschäftsführer Jürgen Kruse gestern in Mannheim. Er sprach allerdings von einer "vorsorglichen Vereinbarung", von der im Oktober sicherlich noch kein Gebrauch gemacht werde. Parallel bemühe man sich um eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit, so Kruse. Weil die Verhandlungen sich hier aber schwierig gestalteten, gebe es bereits eine Einigungsstelle.

Auch Thomas Hahl, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, bestätigte die Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit, sie umfasse grundsätzlich sämtliche Bereiche des Unternehmens. Wo sie letztlich genau zum Einsatz komme, sei nun Sache der Geschäftsführung und der Agentur für Arbeit. Die Entwicklung bei Südkabel beobachtet Hahl dabei mit Sorge, auch weil die knapp 400 Mitarbeiter nur noch bis Ende Januar 2017 durch eine entsprechende Standortvereinbarung vor Kündigungen geschützt seien.

Deutliches Umsatzminus

Südkabel liefert hauptsächlich in der Erde verlegte Kabel für die Stromversorgung im Mittelspannungsbereich. Die Auftragslage ist allerdings schon seit längerem schwierig, weshalb die Mannheimer bereits im Frühjahr Kurzarbeit erwogen, dann aber doch nicht davon Gebrauch gemacht hatten. In der jüngsten verfügbaren Jahresbilanz 2014/15 hatte Südkabel von einer schwierigen Lage auf dem europäischen und insbesondere deutschen Markt gesprochen und einen um rund 19 Millionen Euro gesunkenen Umsatz von nur noch 136 Millionen Euro ausgewiesen.

Als Ursache für die aktuell schwache Auftragslage nannte Kruse gestern zum einen den niedrigen Ölpreis. Ein Großteil der eigenen Exporte gehe in die Golfstaaten, wo Stromkabel wegen der gefährlichen Wüstenwinde hauptsächlich in der Erde verlegt würden. Gleichzeitig seien diese Länder stark vom Ölgeschäft abhängig und würden wegen des aktuell niedrigen Preises Investitionen in die Stromversorgung nur sehr zögerlich vornehmen.

Zweiter Grund für die Probleme sei das nach wie vor schlechte Image von Erdkabeln auf dem deutschen Heimatmarkt, so Kruse. Diese sind derzeit im Rahmen der Energiewende für die geplanten "Stromautobahnen" im Gespräch, über die künftig die an der Nordsee gewonnene Windenergie nach Süddeutschland transportiert werden soll. Dabei würden die Erdkabel als teurer und die Reparaturen als kompliziert gelten, sagte Kruse. Auch gebe es Vorurteile, die Erdkabel würden das Erdreich erwärmen und so der Umwelt schaden.

Diese Argumentation kann der Südkabel-Geschäftsführer aber nicht nachvollziehen. Anders als bei Freileitungen gebe es bei Erdkabeln kaum Verschleiß, sagte er. Zudem seien Störungen sehr selten und die Energieverluste geringer als bei den oberirdischen Kabeln. Zudem seien Erdkabel sehr viel unauffälliger als Freileitungen, abgesehen von der Bauzeit gebe es kaum Veränderungen im Landschaftsbild. Landwirtschaft sei nach der Verlegung weiterhin möglich.