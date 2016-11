Stellenabbau landet vor Arbeitsgericht

Mannheim. Im Streit um den gewaltigen Stellenabbau im Mannheimer Werk von General Electric (GE) haben sich die Hoffnungen auf eine gütliche Einigung wohl endgültig zerschlagen. "Die Verhandlungen sind gescheitert", sagte ein Unternehmenssprecher gestern. Auch die kurzfristig einberufene Einigungsstelle habe keinen Durchbruch mehr erzielen können. Man werde daher "zügig" vor das Arbeitsgericht Mannheim ziehen, was eine Lösung weiter verzögern werde, "sicherlich bis ins Jahr 2017 hinein". Die "wirklich Geschädigten" seien jetzt die Mitarbeiter.

Der Sprecher bedauerte das Scheitern der Verhandlungen: "Wir haben ein sehr komfortables Angebot gemacht", sagte er, doch "die völlig überzogenen Forderungen der Arbeitnehmerseite kann das Unternehmen nicht erfüllen". Als Hauptknackpunkte nannte der Sprecher mehrjährige Beschäftigungsgarantien, auf die Betriebsrat und IG Metall bestanden hätten. Zu weiteren Details sagte er nichts. Angeblich soll die GE-Geschäftsführung für ausscheidende Mitarbeiter 2,7 Jahresgehälter als Abfindung geboten haben, die Arbeitnehmerseite soll dagegen 3,7 Jahresgehälter gefordert haben.

GE hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, im Rahmen der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Mannheim rund 1060 der 1700 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Mittlerweile gibt es sogar Befürchtungen, dass der Standort komplett geschlossen werden könnte. Seither wird erbittert gestritten.

In den jetzt gescheiterten Gesprächen sollten eigentlich Eckpunkte für einen Sozialplan mit Interessenausgleich gefunden werden, also etwa die Höhe von Abfindungen, die Ausgestaltung einer möglichen Transfergesellschaft, Beschäftigungsgarantien für die verbliebenen Mitarbeiter und das weitere Vorgehen bei der Suche nach Investoren. Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim hatte allerdings schon am Montag gesagt, dass man in den Gesprächen sehr weit auseinander sei. Gestern war von der Arbeitnehmerseite niemand erreichbar.

Heute Treffen bei Gabriel

Letzte Hoffnungen ruhen nun auf dem heutigen Gespräch, zu dem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) Alf Henryk Wulf, Chef der deutschen GE Power AG, und Vertreter der Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek geben. Diese hat gemeinsam mit einem Industriepartner ein konkretes Angebot abgegeben, das die bedrohten Jobs von GE in Deutschland erhalten könnte. Die GE-Geschäftsführung hatte aber bereits Zweifel an der Seriosität dieses Bieters angemeldet.