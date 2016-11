Siemens bringt Medizintechnik an die Börse

Mannheim/München. Die Medizintechnik bei Siemens firmiert unter "Healthineers" - einem Fantasie-Namen aus den englischen Begriffen für Gesundheit (health) und Ingenieure (engineers). Der Konzern hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, diese Sparte stärker auf eigene Beine stellen zu wollen. Vorstandschef Joe Kaeser sagte nun gestern bei der Jahrespressekonferenz klar, dass ein Börsengang geplant ist. "Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft." Die Gesundheitssysteme und Diagnoseformen änderten sich zunehmend, erläuterte er. Die Medizintechnik ist eine vergleichsweise profitable Sparte - und könnte am Aktienmarkt daher viel Geld in die Kassen spülen. Geld, das wieder investiert werden könnte.

Auch am Mannheimer Service- und Vertriebsstandort von Siemens mit rund 1000 Mitarbeitern spielt die Medizintechnik eine wichtige Rolle. Viele Krankenhäuser und radiologische Praxen in der Region Rhein-Neckar arbeiten mit Geräten von Siemens. Das Unternehmen lieferte unter anderem einen Computertomographen an das Universitätsklinikum Mannheim. Solche Geräte kosten in der Regel mindestens eine Million Euro.

Immer wieder Abspaltungen

Man profitiere davon, dass die Metropolregion ein international renommierter Standort für Medizin sei, hatte der Mannheimer Standortleiter Thomas Seiler einmal gesagt. Seiler verantwortet gleichzeitig die Medizintechnik in der Siemens-Region Mitte. Was der Börsengang für den Mannheimer Standort bedeuten könnte, dazu wollte sich ein Konzernsprecher nicht äußern.

Den Zeitplan und den Umfang der Börsennotiz ließ Konzernchef Kaeser offen. Außerdem vermied er ein direktes Bekenntnis, ob Siemens die Mehrheit an der mehrfach unbenannten Tochter behalten wolle. Der 169 Jahre alte Konzern hat sich wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen immer wieder durch Abspaltungen "gehäutet". An die Börse brachte Siemens das Chipunternehmen Infineon, danach das Bauteile-Geschäft Epcos und zuletzt die Lichttechniktochter Osram. Osram-Aktien verschenkte Siemens großteils an die eigenen Aktionäre.

IG Metall und Betriebsrat äußerten sich besorgt. "Einen schrittweisen Rückzug aus der Verantwortung, wie er in anderen ehemaligen Geschäftsbereichen geschehen ist, werden wir nicht hinnehmen", sagte Healthineer-Betriebsratschefin Dorothea Simon.

Knapp 80 Milliarden Euro Umsatz

Analysten rätselten über die vagen Angaben zu den Börsenplänen. "Das Unternehmen will die führende Position ausbauen, ohne Details zu nennen und das wirft die Frage auf, warum die Ankündigung heute gemacht wurde", kritisierten die Analysten von Barclays.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 setzte Siemens knapp 80 Milliarden Euro um, fünf Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft stagnierte in etwa bei 5,4 Milliarden Euro. Kaeser äußerte sich dennoch hochzufrieden. ( mit rtr)