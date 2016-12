Schweizer Konzern kauft Hochbau-Sparte

In Zürich Nord baute der Schweizer Konzern Implenia ein Hochhaus-Ensemble um den Quadro-Platz.

Mannheim/Dietlikon. Von Mannheim über Neu-Isenburg in die Schweiz: Im Sommer erst wurde das Hochbau-Geschäft des Mannheimer Bilfinger-Konzerns von dem schwedischen Investmentfonds EQT übernommen und als Teil von Apleona in Neu-Isenburg installiert - jetzt ist es an die Schweizer Implenia verkauft.

Um ihre Arbeitsplätze müssen die betroffenen Beschäftigten erst einmal nicht fürchten. "Bilfinger Hochbau ist ein gut funktionierendes Geschäft", so ein Implenia-Sprecher. Noch müssten die Details der Integration bis zum Frühjahr 2017 geklärt werden, aber: "Grundsätzlich ist die Übernahme von Bilfinger Hochbau eine Ergänzung zum Geschäft von Implenia. Entsprechend möchte Implenia möglichst alle Mitarbeiter übernehmen".

Mit dem Kauf haben die beiden ehemaligen großen Bausparten von Bilfinger wieder einen gemeinsamen Eigentümer. Denn Implenia, mit Sitz im Kanton Zürich, hatte vor zwei Jahren Bilfinger schon die Ingenieursparte abgekauft, die auf Tunnel-, Brücken- und Straßenbau spezialisiert ist. Durch die Übernahme des Hochbau-Geschäfts, also dem Bau von Büro- und Wohngebäuden, macht Implenia nach eigenen Angaben "einen wichtigen Schritt zur Internationalisierung". "Deutschland ist ein bedeutender Baumarkt in Europa und bietet für Implenia viel Potenzial", erklärte der Sprecher. Der Bilfinger Hochbau erwirtschaftet mit rund 1000 Mitarbeitern einen Umsatz von 450 Millionen Euro. Zusammen mit dem Ingenieurbau von Bilfinger wird eine jährliche Produktionsleistung von etwas unter einer Milliarde Euro erwartet. Implenia setzte 2015 rund 3,1 Milliarden Euro rum.

Durch die Trennung von der Sparte Hochbau und Immobilienservice hatte Bilfinger seine Wurzeln zur Bautradition gekappt und sich zum reinen Industriedienstleister gewandelt. Apleona-Chef Jochen Keysberg wiederum will nun das noch junge Unternehmen mit 21 000 Mitarbeitern als Immobilien-Dienstleister in Europa führen.