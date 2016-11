„Scheitert Renzi, hat dies unabsehbare Folgen“

Mannheim. Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW warnt vor dem Referendum in Italien vor "neuen Schockwellen in der Eurozone".

Herr Heinemann, woran krankt Italien wirtschaftlich?

Friedrich Heinemann: Die Arbeitsproduktivität in der italienischen Wirtschaft stagniert seit langem. Die Gründe sind vielfältig: Hohe bürokratische Hürden behindern Unternehmen und viele Branchen sind stark reguliert und vor Wettbewerb geschützt. Im Einzelhandel beispielsweise werden etablierte kleine Läden weitgehend vor der Konkurrenz durch große Einkaufszentren geschützt. Die kleinen Läden sehen für den Touristen zwar romantisch aus, sie verhindern aber ein günstiges Preisniveau für Verbraucher und gehen mit sehr niedrigen Einkommen der Ladenbesitzer einher.

Friedrich Heinemann Prof. Dr. Friedrich Heinemann leitet den Forschungsbereich "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Er hat unter anderem in Mannheim Volkswirtschaftslehre und Geschichte studiert. Der Diplom-Volkswirt, geboren 1964 in Düsseldorf, ist verheiratet und hat vier Kinder. mir (BILD: ZEW)

Aber kleine Ladenbesitzer sind vermutlich nicht die Hauptschuldigen für die Krise...

Heinemann: Das Bildungssystem produziert zwar zahlreiche Akademiker, diese sind aber oft nicht ausreichend für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt qualifiziert. Ein riesiges Problem ist zudem die Schwerfälligkeit der Justiz. Kaum irgendwo sonst in der EU ist es derart langwierig, vor einem Gericht einen Vertrag durchzusetzen. Hinzu kommt eine große und kostspielige Verwaltung, deren Personal oftmals nicht leistungsfähig ist und wo moderne Techniken - "E-Government" wie etwa die elektronische Steuererklärung - noch Fremdwörter sind.

Welche Rolle spielt der Arbeitsmarkt?

Heinemann: Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet durch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine im europäischen Vergleich sehr geringe Frauenerwerbstätigkeit und Lohnabschlüsse oberhalb des geringen Produktivitätswachstums. Das zehrt an der Wettbewerbsfähigkeit italienischer Produkte. All diese Schwächen machen Italien mit seiner hohen Staatsverschuldung und seinen geschwächten Banken sehr anfällig für neue wirtschaftliche Krisen.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Heinemann: Die Regierung von Matteo Renzi hat viele wichtige "heiße Eisen" angepackt und umfangreiche Reformen in Gang gesetzt. Dieses Reformpaket kann sich sehen lassen. Beispielsweise wird der Kündigungsschutz für Neueinstellungen gesenkt und soll künftig stärker von der Beschäftigungsdauer abhängen. Die Arbeitsmarktverwaltung soll effizienter und die aktive Arbeitsmarktpolitik ausgebaut werden. Die Grundidee ähnelt den deutschen Hartz-Reformen, wonach Geld nicht länger einfach für die Finanzierung der Arbeitslosigkeit ausgegeben werden soll, sondern zur Eingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.

Auch die öffentliche Verwaltung steht im Fokus der Renzi-Reformen, etwa mit einer stärker qualifikationsorientierten Einstellungspolitik oder erleichterten Kündigungsmöglichkeiten bei Fehlverhalten. Allerdings kann all dies nur der Anfang sein. Woran es immer noch fehlt, ist vor allem eine Reform der Lohnfindung. Anders als in Deutschland ist es in Italien bislang kaum möglich, bei Lohnabschlüssen stärker auf die Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens Rücksicht zu nehmen.

Welche Folgen hätte es für Deutschland, wenn sich der Zustand des italienischen Patienten verschlechtert?

Heinemann: Scheitert Renzi etwa in Folge eines verlorenen Referendums mit seinem Reformprogramm und stürzt Italien in eine Regierungskrise, dann hat dies unabsehbare Folgen für Italien und die Eurozone. Derzeit werden die Schwächen des Landes von der guten Konjunktur in wichtigen Partnerländern wie Deutschland, der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank und Vorschusslorbeeren für die Renzi-Reformen überdeckt.

Nach einem Sieg populistischer Parteien, die über keinerlei realistisches Wirtschaftsprogramm verfügen, könnten die Investoren jedoch endgültig das Vertrauen in die Zukunft des Landes verlieren und italienische Staatsanleihen in Panik verkaufen. Deutschland würde von solchen neuen Schockwellen in der Eurozone getroffen, durch einen erneuten Einbruch des Handels mit Italien und eine neue Vertrauenskrise um die Zukunft der Eurozone.