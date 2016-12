Mannheim. Das gestrige Krisentreffen bei Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wegen des geplanten Stellenabbaus von General Electric (GE) in Deutschland, sorgt für nur wenig neue Hoffnung. Das "sehr strittige Gespräch" sei nur "wenig befriedigend" gewesen, sagte der Minister gegenüber dieser Zeitung. Teilgenommen hatten Vertreter von GE und der Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek, die die vom Stellenabbau bedrohten Teile von GE gerne gemeinsam mit einem Industriepartner übernehmen würde. Er habe den Eindruck, dass GE nicht "ernsthaft alle Optionen prüft, für die Region und die Menschen in der Region. Wer die Soziale Marktwirtschaft will und nutzt, darf über die Verantwortung für Standort und Beschäftigung nicht schweigen", so Gabriel.

Nach den gescheiterten Verhandlungen um den geplanten Abbau von 1060 Stellen im Mannheimer GE-Werk erheben Betriebsrat und IG Metall Vorwürfe gegen die Unternehmensleitung. Diese hatte das Verhandlungsende mit "überzogenen Forderungen" der Arbeitnehmerseite begründet. Reinhold Götz von der IG Metall zufolge sei das falsch, so habe die geforderte Höhe der Abfindungen sich an ähnlichen Sozialplänen orientiert. Ein Grund für den Gesprächsabbruch sei, dass GE die Turbinenfabrik in Mannheim nun nicht wie angekündigt Ende 2017, sondern schon zur Jahresmitte schließen wolle. mk/be