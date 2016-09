Mannheim landet wieder ganz hinten

Alle Bilder anzeigen Am City Airport Mannheim geht es seit schon immer eng zu. Schuld ist die kurze und nicht verlängerbare Start- und Landebahn. © rinderspacher

Mannheim. Der Mannheimer City Airport bleibt Deutschlands unsicherster Flughafen. Zu diesem Ergebnis kommt die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) in ihrem jährlichen Flughafencheck. Mannheim erhielt dabei wie schon im Vorjahr die Schulnote 3,6 und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt (Note: 2,1) aller 29 auf ihre Sicherheit hin untersuchten deutschen Flughäfen.

Cockpit-Sprecher Markus Wahl warnte allerdings vor voreiligen Schlüssen: "Man darf nun nicht sagen: Mannheim ist unsicher", sagte er gestern. Schließlich sei der City Airport wie alle anderen von Cockpit bewerteten Flughäfen von den zuständigen Landesluftfahrtbehörden zugelassen worden. "Grundsätzlich können daher alle deutschen Flughäfen als ausreichend sicher angenommen werden".

"Dringender Handlungsbedarf"

Aus Sicht der Piloten gebe es aber trotzdem Verbesserungsbedarf, so Wahl. Am City Airport fehle beispielsweise nach wie vor eine von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO empfohlene größere Auslaufzone am Ende der Landebahn. Diese sei wichtig für den Fall, dass ein Flugzeug unkontrolliert über die Landebahn hinausschieße. Bei räumlicher Enge wie in Mannheim könne alternativ auch ein sogenanntes Auffangbett aus Weichbeton helfen, in dem die Flugzeugreifen im Fall der Fälle einsinken und dadurch stark abgebremst werden. "Bedauerlicherweise sehen wir in Mannheim aber nach wie vor einen Flughafen mitten in Deutschland, der weder den einen noch den anderen Schutz gegen ein Überschießen der Landebahn bietet", so der Cockpit-Sprecher. "Hier sehen wir dringenden Verbesserungsbedarf."

Weiterer Kritikpunkt am City Airport ist aus Sicht der Pilotenvereinigung, dass bei einem unter ungünstigen Windbedingungen notwendigen Anflug aus Richtung Innenstadt auf Sicht geflogen werden müsse, und kein Instrumentenanflug möglich sei.

Der Betreiber des Mannheimer City Airports, die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, wollte das Ergebnis gestern aber nicht so stehenlassen. Zwar seien die Freiflächen am Ende der Start- und Landebahn in Mannheim tatsächlich geringer als an anderen Flugplätzen, räumte Geschäftsführer Reinhard Becker ein. "Diese räumlich bedingten Restriktionen werden aber durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen kompensiert, die es an anderen Flugplätzen so nicht gibt." Auch die Kritik an dem fehlenden Instrumentenanflug greife zu kurz, so Becker. Schließlich habe man einen entsprechenden Antrag längst beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung gestellt und warte auf eine Genehmigung. Aber auch die aktuelle Anflugart habe "bis heute zu keinem Zeitpunkt eine unsichere Situation verursacht".

Grundsätzlich kritisierte Becker, dass der VC-Flughafencheck nur die reinen Ausstattungsmerkmale der Flughäfen berücksichtige, nicht aber die Verkehrsmenge, die individuellen Maßnahmen zur Risikoabwehr oder das besondere Training der Crews. So seien in Mannheim etwa die Größe der Flugzeuge und die Anfluggeschwindigkeit streng limitiert, jeder Pilot erhalte vor seinem ersten Anflug auf Mannheim "eine besondere Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten".

Insgesamt bescheinigten die Piloten den deutschen Airports ein gutes Sicherheitsniveau. Die Bestnote von 1,6 verdiente sich erneut der Flughafen Leipzig-Halle vor Frankfurt, München und Stuttgart, die alle auf die Schulnote 1,7 kamen.