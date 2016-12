"Einfach, günstig, zuverlässig", verspricht der Paketdienst. Wenn ich bei einer Lieferung nicht zuhause bin, ist meist eine Notiz im Briefkasten zu finden: "Die Sendung liegt in der Filiale zur Abholung bereit." Ein Fahrer wurde allerdings besonders kreativ - und schrieb kurzerhand "in blauer Tonne" auf die Notiz. Was anfänglich noch als witziger Einzelfall erschien, ist bei "unserem" Fahrer mittlerweile zum Standard geworden. Öffnet keiner die Tür, liegt das Paket in der Altpapier-Tonne. Einerseits ist das gar nicht mal so unpraktisch, denn die Fahrt zur nächsten Abholstelle hat sich erledigt. Andererseits ist es nicht ganz so sinnvoll, wenn am Tag der Lieferung die "Päckchen-Tonne" von der örtlichen Müllabfuhr geleert wird. Besonders ärgerlich ist es, wenn das erwartete Paket ein Geburtstagsgeschenk beinhaltet. Da bleibt wohl nur die Möglichkeit, folgende Anmerkung auf die Geschenkkarte zu notieren: "In blauer Tonne, beziehungsweise auf Mülldeponie." Katharina Schwindt