Läden und Lokale im neuen Stadtquartier

Läden und Lokale in Q6:

Untergeschoss: Görtz (Lebensmittel); Rewe Thomas Viering (Lebensmittel); Vita Nova Reformhaus Escher (Lebensmittel); WMF (Küchenartikel).

Erdgeschoss: Beauty & More (Beauty, Parfümerie, Drogerie); Calvin Klein Underwear (Wäsche); Closed (Mode); Gant (Mode); Kiehl's (Beauty, Parfümerie, Drogerie); Konplott (Brillen, Uhren, Schmuck); Marc O'Polo (Mode); MAC Cosmetics (Beauty, Parfümerie, Drogerie); & Other Stories (Mode); Oh Julia! (Gastronomie), Superdry (Mode); Zara Home (Hauswäsche und Wohn-Accessoires).

Erstes Obergeschoss: Butiq Concept Store mit Bar (Geschenke/Gastronomie); Catwalk Junkie (Mode); Comma (Mode) FC Bayern München Fan-Shop (Sport); Glööckler (Mode); & Other Stories (Mode); Zara Home Hauswäsche und Wohn-Accessoires).

Läden und Lokale in Q 7:

Untergeschoss: dm-Drogerie- Markt (Beauty, Parfümerie, Drogerie); Emma Wolf since 1920 (Gastronomie); Jochen Schweizer (Geschenke); Le Creuset (Design und Kochgeschirr); Nanu-Nana (Geschenke); Picture People (Fotografie und Dienstleistung); Schnaps & Liebe (Lebensmittel); Sushi & Asian Cooking (Gastronomie); Die Küche Q 6 Q 7 (Gastronomie), Stullenküche (Gastronomie).

Erdgeschoss: Adidas Originals Store (Sport); Cadenza (Brillen, Uhren, Schmuck); Cafe Brue (Gastronomie); Die Kuh die lacht (Gastronomie); Dielmann (Schuhe, Taschen, Lederwaren); Intermezzo Die Dario Fontanella (Gastronomie); Heldmann's Apotheke Q 6 Q 7 (Apotheke); Liebeskind (Taschen, Schuhe, Lederwaren, Mode); Massimo Dutti (Mode); Penti (Wäsche); Roeckl (Lederwaren, Tschen, Schuhe); Seidensticker (Mode); Street One (Mode); Swatch (Uhren, Schmuck); Cigo (Zeitschriften und Tabakwaren).

Erstes Obergeschoss: Dielmann (Schuhe, Lederwaren, Taschen); Jada (Mode) Kult (Mode); Magona (Mode); Massimo Dutti (Mode); OHRpheus (Hörgeräte); Porsche Design (Uhren, Schmuck, Brillen; Accessoires); Skechers (Schuhe, Lederwaren, Taschen); Verivox (Dienstleistungen im Bereich Tarifvergleiche); Vingino (Mode); Wellensteyn (Mode).

Laden in Q 7 "Kleine Freßgasse":

Erdgeschoss und erstes Obergeschoss: Primark (Mode. Das Radisson Blu Hotel in Q 7 eröffnet erst am Montag, 17. Oktober, für den regulären Betrieb. Es verfügt über ein Restaurant mit Bar und großer Aussichtsterrasse im sechsten Obergeschoss.

Parketagen in Q 6/Q 7:

Drei Parkebenen: 1376 Plätze, durchgehend geöffnet. scho