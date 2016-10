Mannheim. Das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) erweitert seine Geschäftsführung. Inhaber Bert Siegelmann (67), Geschäftsführer und Programmdirektor, hat zum 1. Januar Ralph Kühnl (Bild) als weiteren Geschäftsführer berufen. Der 45-jährige Journalist und Diplom-Betriebswirt zählt bereits seit 1998 zum RNF-Team. Er war schon in den vergangenen Jahren über seine journalistischen Aufgaben hinaus als Mitglied der Geschäftsleitung des Senders und als Projektleiter tätig. Siegelmann bleibt aber Alleingesellschafter, bereitet auf diese Weise jedoch offenbar langsam einen Generationswechsel vor.

Ralph Kühnl stammt aus Ludwigshafen und wohnt an der Bergstraße. Er ist verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. Früher war er aktiver Eishockeyspieler beim Mannheimer ERC und beim EC Bad Nauheim. Erste journalistische Erfahrung sammelte er von 1991 bis 1998 als freier Mitarbeiter beim "Mannheimer Morgen". In Mannheim zählt er auch zu den Gesellschaftern des Kultur- und Veranstaltungshauses Capitol, ist dort jedoch nicht im operativen Geschäft tätig. RNF hat im Frühjahr 2016 die Lizenz für sein Regionalfenster im Programm von RTL verloren. Es wird nur noch bis 31. Juli 2017 produziert, was danach einen Verlust von Kostenerstattungen und Werbeeinnahmen bedeutet. Der Sender besitzt weiter die Lizenz für das tägliche Vollprogramm RNFplus. pwr (BILD: rnf)