Investor soll GE-Jobs retten

Mannheim. Im Streit um den geplanten Stellenabbau im Mannheimer Werk von General Electric (GE) ruht die Hoffnung nun auf einem Investor. "Wir können Ihnen bestätigen, dass wir zusammen mit Partnern an einer Lösung arbeiten", sagte Heiner Schaumann, Sprecher des Finanzinvestors Rasenberger Toschek mit Sitz in Lausanne. Allerdings sei der Zeitpunkt zu früh, um bereits konkrete Ergebnisse zu liefern, sagte er und verwies auf eine Pressekonferenz morgen in Mannheim.

Viele haben abgewunken

Über einen solchen Investor zur Rettung zahlreicher Arbeitsplätze bei GE wird seit Wochen spekuliert. Ein Unternehmenssprecher bestätigte gestern, dass die eigens beauftragte Unternehmensberatung PriceWaterhouseCooper zahlreiche Gespräche mit potenziellen Investoren geführt habe, von denen die meisten bereits abgewunken hätten. Derzeit sei die Offerte von Rasenberger Toschek das einzige verbliebene ernsthafte Angebot. Er wollte dabei nicht ausschließen, dass es tatsächlich zu einer Vereinbarung komme. Man habe aber noch Zweifel an der Seriosität der Bieter. "Wir prüfen das sehr genau, weil wir uns für die Beschäftigten verantwortlich fühlen."

Zuvor war der Streit über den Stellenabbau eskaliert. Die Geschäftsführung warf der Arbeitnehmerseite eine Blockadehaltung vor. Sollte es nicht gelingen, bis Ende November einen Interessenausgleich mit Sozialplan auszuhandeln, werde das dafür vorgesehene Budget bei der Konzernmutter in den USA gestrichen (siehe unten stehenden Bericht). "Der Betriebsrat muss sich deshalb fragen, inwieweit sein Handeln noch im Interesse der Mitarbeiter ist", sagte der GE-Sprecher.

Diese Vorwürfe seien eine "Ungeheuerlichkeit", konterte Betriebsratschefin Elisabeth Möller gestern. Man habe zahlreiche Alternativ-Vorschläge zu dem Stellenabbau gemacht, die von der Geschäftsführung allesamt mit "fadenscheinigen Begründungen" abgelehnt worden seien. Gleichzeitig warb sie für einen Verkauf. Es handele sich um eine Investorengruppe, erklärte Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim gestern im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in Frankfurt. An der Seite des Finanzinvestors stehe ein industrieller Partner, der "international aufgestellt" sei. Nach Informationen dieser Zeitung stammt er aus China, was die Arbeitnehmervertreter gestern weder bestätigen noch dementieren wollten. Entscheidend sei, so Klaus Stein, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, dass der Investor bereit sei, sämtliche Mitarbeiter, die von der Restrukturierung betroffen sind, zu übernehmen. Allein in Mannheim sollen das über 1000 sein.

Geplant sei auch ein Erhalt der Turbinenfabrik, Herzstück des Standortes, die GE schließen möchte. Hier wolle der Investor zunächst "die auslaufende Produktion von GE übernehmen", später aber auch eigene Produkte fertigen, erklärte Götz. Ein Kaufpreis lasse sich für GE allerdings nicht erzielen, schränkte er ein. Dennoch könne sich das Geschäft für GE rechnen, da der US-Konzern sich auf diese Weise die Kosten für Sozialplan und Transfergesellschaft sparen könne.

Zweifel an der Seriosität des Investors haben die Arbeitnehmervertreter nicht. "Andernfalls würden wir das Vorhaben nicht unterstützen", sagte Möller. Der Investor habe "valide Zusicherungen" in Bezug auf die Arbeitsplätze gemacht, und zwar für Zeiträume von Jahren. Die Skepsis der Geschäftsführung nannte Möller "unverantwortlich". Sie habe das Gefühl, GE fürchte lediglich, einen neuen Konkurrenten aufzubauen.