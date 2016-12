Investitionen der MVV tragen Früchte

Alle Bilder anzeigen Der Windpark Plauerhagen, rund 90 Kilometer südlich von Rostock, war eine der ersten größeren Investitionen der MVV in erneuerbare Energien. © MVV Nach fünf Jahren mit sinkenden Gewinnen weist die MVV Energie im Geschäftsjahr 2016 einen deutlichen Gewinnanstieg aus. © Rinderspacher

Mannheim. Beim Mannheimer Energieversorger MVV sorgen die Investitionen der vergangenen Jahre erstmals seit fünf Jahren für steigende Gewinne. Trotzdem sieht MVV-Vorstandsvorsitzender Georg Müller (Bild) keinen Grund, für Kunden die Strompreise zu senken und die Aktionäre mit einer höheren Dividende zu bedienen.

"Wir haben die Strompreise im vierten Jahr hintereinander stabil gehalten", sagte Müller bei der Bilanzvorlage. Eigentlich hätte das Unternehmen dem Vorstandschef zufolge die Strompreise sogar erhöhen müssen, weil staatliche Abgaben gestiegen seien. "Für eine Strompreissenkung gibt es keine unternehmerische Basis", erklärte er. Außerdem senke die MVV zum Jahreswechsel nach drei stabilen Jahren den Gaspreis um durchschnittlich 7,5 Prozent (wir berichteten), nachdem im Sommer bereits zum zweiten Mal hintereinander die Fernwärmepreise gesenkt worden seien.

Größtes Einzelprojekt in Betrieb

Die Anteilseigner, Mehrheitsaktionär der MVV ist die Stadt Mannheim, bekommen trotz des kräftig gestiegenen Gewinns keine höhere Dividende. Sie soll auf dem Vorjahresniveau von 0,90 Cent je Aktie bleiben. Das empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung. "Dividendenkontinuität ist eine positive Aussage an sich und für die deutsche Energiewirtschaft nicht die Regel", sagte Müller. Eine höhere Dividende bei gleichzeitig hohen Investitionen und Schuldentilgung gehe nicht, erklärte der MVV-Chef.

Die höheren Gewinne des Geschäftsjahres 2016, das bei der MVV im Oktober endet, speisen sich aus den Investitionen der vergangenen Jahre und Kosteneinsparungen. Als wichtigstes Beispiel für die Investitionen nannte Müller die neue Müllverbrennungsanlage im britischen Plymouth - mit Gesamtkosten von 250 Millionen Euro die bisher größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Daneben ging ein Biomassekraftwerk (Verbrennung von Altholz) nahe London in Betrieb. Beide sollen nach Schätzungen von Finanzanalysten rund 30 Millionen Euro zum operativen Gewinn beisteuern.

Neue Anlagen geplant

In Deutschland gingen im baden-württembergischen Freudenberg und in Hain (Oberfranken) neue Windparks sowie in Barby (Sachsen-Anhalt) eine neue Bio-Methananlage ans Netz. Parallel dazu habe sich das rheinhessische Wind- und Solaranlagenunternehmen Juwi zu einem wertvollen Bestandteil der MVV entwickelt.

Der gestiegene Gewinn im Geschäftsjahr und die hohen Investitionen sind nach Angaben von Müller keine einmalige Angelegenheit. Auch im kommenden Geschäftsjahr werde die MVV neue Anlagen in Betrieb nehmen, den Bereich erneuerbare Energien ausbauen und auch neue Gesellschaften übernehmen. Das soll vor allem in Deutschland vonstatten gehen. Müller schloss aber auch nicht aus, dass das Unternehmen im Ausland, etwa in Großbritannien, weiter aktiv werde. Größtes aktuelles Einzelprojekt sei mit 290 Millionen Euro der Bau eines Gasmotorenheizkraftwerks zusammen mit den Stadtwerken Kiel (wir berichteten), das 2018 ein altes Steinkohlekraftwerk ersetzen soll.

Die positive Entwicklung in den Geschäftszahlen will Müller auch im laufenden Jahr fortsetzen. Unter dem Strich sollen bei der MVV Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2017 leicht zulegen, kündigte er an. Im klassischen Geschäft mit dem Verkauf von Strom machen weiterhin sinkende Margen bei der Stromerzeugung und der niedrige Strompreis im Großhandel zu schaffen.